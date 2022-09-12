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"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из Балаклеи

12 сентября 2022, 20:29

Российские солдаты в панике покидали город и бросали все - военную технику, личные вещи и даже своих раненых.

балаклея
Жители рассказали, как враги убегали с Балаклеи / t.me/operativnoZSU

Балаклею на Харьковщине освободили от россиян два дня назад, 10 сентября. ВСУ тогда подняли украинский флаг над городом. Местные жители видели, как с позором убегают вражеские войска, рассказала жительница Балаклеи Анна Горбель в эфире Эспрессо.

Российские солдаты в панике покидали город и бросали все - военную технику, личные вещи и даже своих раненых.

"Сначала ВСУ освободили Юго-Западный район Балаклеи - Лагеря, и оккупанты, как серая туча бежали оттуда. Подъехал танк и 50 солдат забрались на тот танк, приехала скорая помощь, и российские солдаты забрались в машину. Они просто убегали, их снесло словно ветром. Они не успевали собирать вещи и забирали у людей машины", - рассказала Горбель.

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По словам жительницы Балаклеи, во время оккупации, россияне брали в плен гражданских и требовали, чтобы они сотрудничали с ними. А тех, кто отказывался - убивали.

"Они допрашивали людей и заставляли сотрудничать с ними. Учительницу с мужем и дочерью взяли в плен и вербовали, чтобы она сотрудничала с ними. Людей обыскивали на блокпостах и наказывали за патриотические татуировки. Молодого врача убили, когда он возвращался с работы", - рассказала женщина.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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