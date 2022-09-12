"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с Россией

Война в Украине / vsevolod.kozhemyako

В Харьковской области украинские бойцы дошли до украинско-российской границы и показали стену, отделяющую Украину от страны-агрессора Российской Федерации.

"Вчера при заходе на границу с РФ произошло еще одно событие. Я видел "Стену Яценюкa!" Стена есть, кто говорил, что ее нет, так вот она", - отметил лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко.

"14-я отдельная механизированная бригада в Харьковской области дошла до границы с Российской Федерацией. В село Тернова заходила 6-я рота 14-й бригады", - говорится в сообщении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Видео дня

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Читайте также: