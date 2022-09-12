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ВСУ уже отбили на юге 500 км²: официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонщины

12 сентября 2022, 15:16

Бойцы ВСУ уже продвинулись на юге на разных участках от 4 до нескольких десятков километров.

Херсонская область, Херсонщина, украинские военные, ВСУ, танк
Официально названы 5 освобожденных населенных пунктов Херсонщины/ Фото из открытых источников, УНИАН

За прошедшие две недели украинские воины во время контрнаступления смогли освободить от оккупантов в Херсонской области около 500 квадратных километров территории.

Под украинский флаг вернулись 5 населенных пунктов. Об этом рассказала во время брифинга пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в понедельник, 12 сентября.

"Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от 4 до нескольких десятков километров, имеем освобожденные площади около 500 квадратных километров", – заявила Гуменюк.

Она сообщила, что украинским военным уже удалось освободить на Херсонщине 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку.

Упомянутые населенные пункты уже деоккупированы и находятся полностью под украинским флагом. Там зачищена территория и сейчас еще продолжаются дополнительные мероприятия, рассказала пресс-секретарь.

Однако она предупредила, что там всё еще сохраняется опасность обстрелов со стороны оккупантов, поэтому местным жителям стоит быть очень осторожными.

"Обстрелы этих территорий всё еще продолжаются. Там довольно опасно. Кроме того, враг, отступая, заминировал часть территорий. Поэтому всем местным жителям нужно быть очень осторожными, учитывая все эти опасности", – подчеркнула она.

Гуменюк также рассказала, что за прошедшие две недели украинские бойцы нанесли российским оккупантам существенные потери на юге и серьезно проредили ряды захватчиков.

"За эти две недели мы можем отчитаться о том, что нами уничтожено только на южном направлении более 1800 оккупантов, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет, которыми враг пытался нанести поражение по нашей зоне ответственности", – отметила Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в поселке Высокополье подняли государственный флаг Украины. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал фото с поднятым флагом.

Также сообщалось, что ВСУ освободили село Александровка на Херсонщине, которое ранее было оккупировано российскими агрессорами. Александровка расположена на берегу Днепровского залива – примерно в 40 километрах к западу от временно оккупированного РФ Херсона.

Наталья Гуменюк также ранее рассказала, что в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на южном направлении российские оккупанты вынуждены начинать переговоры о сдаче в плен.

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