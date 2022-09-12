ВСУ на юге освобождают новые территории, россияне ведут переговоры о сдаче в плен

Пленные российские оккупанты / Андрей Билецкий

В результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Южном направлении российские оккупанты вынуждены начинать переговоры о сдаче в плен.

"Пытаются вести переговоры об условиях того, как они (оккупанты – ред.) сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права", – подчеркнула руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Канала 24.

Она уточнила, что офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом.

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Гуменюк также рассказала, что ВСУ продвигаются на Юге и освобождают населенные пункты. По ее словам, украинские защитники продвинулись в глубь захваченных территорий на несколько десятков километров.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

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