Разгромили 122 танка и убили 1800 оккупантов: ВСУ порадовали успехами контрнаступления на юге

ВСУ порадовали успехами контрнаступления на юге/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Только за прошедшие две недели в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге армия российских оккупантов "похудела" на большое количество техники и почти две тысячи человек личного состава.

За это время захватчики потеряли пол тысячи единиц бронированной автомобильной техники, по два самолета и вертолета и многое другое. О больших потерях российской армии рассказала во время брифинга пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в понедельник, 12 сентября.

"За эти две недели (с 29 августа по 11 сентября – ред.) мы можем отчитаться о том, что нами уничтожено только на южном направлении более 1800 оккупантов, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет, которыми враг пытался нанести поражение по нашей зоне ответственности", – сообщила Гуменюк.

Она отметила, что за это время украинские воины освободили 5 населенных пунктов юга – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Над ними уже развеваются украинские флаги.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в поселке Высокополье подняли государственный флаг Украины. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко обнародовал фото с поднятым флагом.

Также сообщалось, что ВСУ освободили село Александровка на Херсонщине, которое ранее было оккупировано российскими агрессорами. Александровка расположена на берегу Днепровского залива – примерно в 40 километрах к западу от временно оккупированного РФ Херсона.

Наталья Гуменюк также ранее рассказала, что в результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на южном направлении российские оккупанты вынуждены начинать переговоры о сдаче в плен.

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