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"Все замерзнут": в ОП заявили, что РФ добивается 4-х целей в своей террористической стратегии

12 сентября 2022, 13:12

Россия на фоне своих провалов в войне давит на энергетическую сферу. И ее террор направлен не только на Украину, но и на Европу.

Михаил Подоляк, Владимир Путин
РФ добивается 4-х целей в своей террористической стратегии, заявил Подоляк/ Reuters, ОПУ

Страна-агрессор Россия сейчас имеет в своей террористической стратегии несколько основных целей. И так как на фронте ее постоянно сопровождают неудачи, то РФ направляет свой террор в энергетическую сферу.

При этом этот террор направлен не только на Украину, но и на государства Европы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, обнародовав соответствующее сообщение в Twitter.

Он отметил, что РФ намерена запугать Украину и Европу холодом. Так в государстве-агрессоре отреагировали на поражения российских оккупантов на Харьковщине, где ВСУ пошли в успешное наступление на захватчиков.

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По словам Подоляка, у России есть четыре главные составляющие их террористической стратегии:

  • энергетические протесты в Европе;
  • "все замерзнут", – пропаганда в глобальных медиа;
  • демонстративные удары по украинским ТЭЦ;
  • выпросить переговоры по лживому "прекращению огня".

Однако он подчеркнул, что Украина видит и понимает все шаги, которые хочет осуществить РФ. Но наше государство не поведется на российский террор и будет дожимать врага.

Подоляк террористическая стратегия РФ
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Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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