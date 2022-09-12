Попытались пойти в атаку: ВСУ разбили кадыровцев на Донбассе

ВСУ разбили кадыровцев на Донетчине/ Генштаб ВСУ, Радио Свобода

Попытка подразделений кадыровцев пойти в атаку на Донетчине и занять один из населенных пунктов закончилась для них провалом. Они не только не смогли выполнить задание, но и потеряли многих своих "товарищей по оружию".

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что российскому военному руководству на фоне неудач на Харьковщине сейчас срочно нужна хоть какая-то победа.

Из-за этого командование российских вооруженных сил отдало приказ активизировать наступательные действия на отдельных участках фронта в Донецкой области. Но попытка атаковать украинские войска, которую осуществили кадыровцы и российские солдаты, провалилась.

"9 сентября сводные подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери: 16 военнослужащих убиты, более 20 ранены", – рассказал журналист.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Читайте также: