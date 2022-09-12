ВСУ переломили ход войны, но бои могут затянуться до 2023 года – ISW

Бойцы ВСУ / Reuters

ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет все чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а Россия будет все чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление.

К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав крупное поражение России в Харьковской области.

Отмечается, что быстрое контрнаступления ВСУ стало результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения.

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Уточняется, что длительное обсуждение, а затем объявление Киева о контрнаступательной операции, направленной на Херсонскую область, отвлекло российские войска от секторов, на которых украинские силы провели решающие атаки в последние несколько дней.

В ISW обратили внимание на то, что Вооруженные силы Украины применили HIMARS и другие западные системы для атак на российские наземные линии связи в Харьковской и Херсонской областях, создав условия для успеха операции.

/ understandingwar.org

Вероятные сроки завершения войны

Вместе с тем американские военные аналитики отмечают, что нынешнее контрнаступление не положит конец войне. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию и, возможно, даже провести локальные контратаки.

В то же время Украине придется начинать новые контрнаступательные операции, чтобы завершить освобождение оккупированной Россией территории, в связи с этим война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация уничтожила живую силу врага, а подразделения противовоздушной обороны "приземлили" российские самолеты.

В частности, было уничтожено несколько российских самолетов, сбита ракета и вертолет.

Напомним, ранее украинские военные уничтожили 80 россиян, 3 склада вражеских боеприпасов, военную технику и вооружение захватчиков на южном направлении.

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