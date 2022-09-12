Генерал ВСУ пояснил, насколько Украина близка к перелому в войне / Фото УНИАН

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде сказал - что украинская армия только-только начала успешно перехватывать стратегическую инициативу у русских оккупантов.

"Сейчас предтеча такого момента. Мы получим результат не так быстро, как нам бы того хотелось. Я говорю о том, что мы перехватываем стратегическую инициативу у России. Перехватываем, не перехватили. То есть мы в начале этого пути. И иллюзий на этот счет питать не надо", - говорит она.

Напомним, старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки. Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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