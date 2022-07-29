Варварство русских возмущает: в Конгрессе США призвали предоставить Украине ATACMS и танки

В Конгрессе США призвали предоставить Украине ATACMS и танки/ defense.gov, Reuters

Старший советник американского Конгресса Пол Массаро призвал США предоставить Украине управляемые баллистические ракеты ATACMS и танки.

Он выразил свое возмущение действиями российской армии, в частности – издевательством оккупантов над украинскими военнопленными, отметив, что россияне демонстрируют варварство. Об этом Массаро написал на своей странице в Twitter.

"Варварство и разврат русских захватчиков возмутительны. Кастрация, издевательства, изнасилования, убийства детей, уничтожение городов. Необузданное зло", – написал старший советник Конгресса США.

При этом он подчеркнул, что российское зло может остановить только Украина, и призвал дать ей больше оружия, необходимого для победы над врагом.

"Русское зло закончится только украинской победой. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Дайте им всё. Всё, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества", – сказал Массаро.

Напомним, на днях в сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.

Ракетные комплексы ATACMS – что о них известно

ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс. Из таких систем можно запускать баллистические ракеты, которые могут поражать вражеские цели на расстоянии от 165 до 310 километров.

Напомним, ранее член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин заявила, что и "демократы", и Республиканская партия поддерживают предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS.

По ее словам, в американском парламенте настаивают на том, чтобы такие ракеты предоставили Киеву в течение 3-6 недель, поскольку ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге и нуждаются в средствах поражения логистики российской армии.

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