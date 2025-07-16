Ночная русалка Селин: тяжелобольная Дион сияет на новых фото

57-летняя Селин Дион приняла участие в дерзкой фотосессии.

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Селин Дион сейчас - как выглядит тяжелобольная певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Селин Дион опубликовала свежие снимки

В кадре звезда позирует в купальнике

Легендарная канадская певица Селин Дион в 2022 году поставила на паузу общественную жизнь и карьеру из-за редкого неврологического расстройства, синдрома мышечной скованности, которое во время приступов вызывает неконтролируемые болезненные спазмы по всему телу.

Звезда редко выходит на публику и практически не принимает участие в новых съемках - в социальных сетях Дион все чаще появляются лишь архивные кадры. Тем не менее преданная фанатам певица делает над собой усилия, чтобы порадовать их контентом.

видео дня

К примеру, недавно в ее блоге в Instagram появились фото в бассейне. "Огни города, звездное небо и купание под луной..." - подписала снимки в купальнике Селин Дион.

В комментариях фанаты делятся своим восторгом от новой съемки звезды.

Селин Дион сейчас - как выглядит тяжелобольная певица / instagram.com/celinedion

Селин Дион сейчас - как выглядит тяжелобольная певица / instagram.com/celinedion

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О персоне: Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира. Одна из самых высокооплачиваемых певиц мира (по версии Forbes 2017 и 2018 годов) и самая продаваемая из всех канадских исполнителей. Меццо-сопрано с диапазоном в пять октав.

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