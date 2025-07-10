"Да пошли вы": Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда

Брак с Эмбер Херд стоил Деппу карьеры, однако не сломил волю актера.

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Джонни Депп сейчас - актер рассказал, как его выгнали из "Фантастических тварей" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

Из-за развода с Эмбер Херд Джонни Деппа начали отменять в Голливуде

Сейчас, когда его карьера начала налаживаться, артист впервые прокомментировал эту ситуацию

Американский актер Джонни Депп был обвинен своей женой, актрисой Эмбер Херд, в домашнем насилии. Нашумевшее судебное разбирательство в итоге разрешилось в пользу обеих сторон, однако стоило звезде карьеры - его перестали приглашать на съемки, а во франшизе "Фантастические твари и места их обитания", где Депп исполнял одну из ключевых ролей, заменили другим актером.

Сейчас артист начинает возвращаться на экраны. Однако свою "отмену" он прокомментировал лишь недавно - в беседе с The Telegraph. Джонни рассказал, что о завершении сотрудничества ему сообщили в считанные минуты перед выходом на съемочную площадку. "Все прекратилось буквально за миллисекунду, прямо во время съемок. Они сказали, что мы хотели бы, чтобы вы ушли в отставку. Но на самом деле я думал о том, что они хотят, чтобы я ушел на пенсию", - вспоминает он.

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Свою реакцию на это Джонни Депп описал так: "Да пошли вы. Если вы думаете, что сможете причинить мне больше боли, чем я уже пережил, вы сильно ошибаетесь".

Джонни Депп сейчас - актер рассказал, как его выгнали из "Фантастических тварей" / imdb.com

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О персоне: Джонни Депп Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

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