Тот, кто покорил сердце "Красотки": Джулия Робертс поделилась милым фото с мужем

Кратко:
- Джулия Робертс и Дэниел Модер отпраздновали годовщину
- В честь этого муж и жена поделились совместными фото
У американской актрисы Джулии Робертс в девяностых бурно развивалась не только карьера, но и личная жизнь. В "донжуанском" списке звезды есть романы с Мэтью Перри, Лиамом Нисоном, Дэниелом Дэй-Льюисом, Кифером Сазерлендом и пр.
Жизнь артистки изменилась, когда она повстречала кинооператора Дэниела Модера. Пара поженилась в 2002 году, и с тех пор безумно счастлива вместе. Робертс и Модер воспитывают троих общих детей - сыновей Генри и Финнеаса и дочь Хэзел.
На днях Джулия и Дэниел отпраздновали берилловую свадьбу - 23 года в официальном браке. В честь этого актриса в своем блоге в Instagram опубликовала совместное фото с мужем - свой особенный праздник супруги провели на природе, ночуя в палатке. "Ты + я = 23", - подписала снимок Робертс.
Дэниел Модер также опубликовал семейный портрет - он заснял себя и звездную супругу, вернее их отражения, в ложке. "23 года - это серебро... Вот и мы, выгравированные на ложке. Веселье продолжается", - написал муж Джулии Робертс.
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О персоне: Джулия Робертс
Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.
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