Тот, кто покорил сердце "Красотки": Джулия Робертс поделилась милым фото с мужем

Муж Робертс показал актрису такой, какой ее видел наверняка только он.

https://glavred.info/starnews/tot-kto-pokoril-serdce-krasotki-dzhuliya-roberts-podelilas-milym-foto-s-muzhem-10680209.html Ссылка скопирована

Джулия Робертс сейчас - актриса показала, как проводит время с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/juliaroberts

Кратко:

Джулия Робертс и Дэниел Модер отпраздновали годовщину

В честь этого муж и жена поделились совместными фото

У американской актрисы Джулии Робертс в девяностых бурно развивалась не только карьера, но и личная жизнь. В "донжуанском" списке звезды есть романы с Мэтью Перри, Лиамом Нисоном, Дэниелом Дэй-Льюисом, Кифером Сазерлендом и пр.

Жизнь артистки изменилась, когда она повстречала кинооператора Дэниела Модера. Пара поженилась в 2002 году, и с тех пор безумно счастлива вместе. Робертс и Модер воспитывают троих общих детей - сыновей Генри и Финнеаса и дочь Хэзел.

видео дня

На днях Джулия и Дэниел отпраздновали берилловую свадьбу - 23 года в официальном браке. В честь этого актриса в своем блоге в Instagram опубликовала совместное фото с мужем - свой особенный праздник супруги провели на природе, ночуя в палатке. "Ты + я = 23", - подписала снимок Робертс.

Джулия Робертс сейчас - актриса показала, как проводит время с мужем / instagram.com/juliaroberts

Дэниел Модер также опубликовал семейный портрет - он заснял себя и звездную супругу, вернее их отражения, в ложке. "23 года - это серебро... Вот и мы, выгравированные на ложке. Веселье продолжается", - написал муж Джулии Робертс.

Джулия Робертс сейчас - актриса показала, как проводит время с мужем / instagram.com/modermoder

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.

Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

Читайте также:

О персоне: Джулия Робертс Джулия Робертс - американская актриса кино и телевидения, продюсер. Обладательница премий Оскар (2001), Золотой глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) и Премия Гильдии киноактеров США (2001). Одна из самых высокооплачиваемых актрис. Наиболее известные работы: "Стальные магнолии", "Красотка", "Свадьба моего лучшего друга", "Ноттинг-Хилл", "Сбежавшая невеста", "Эрин Брокович", "Ешь, молись, люби". Всего на ее счету более 60 кино- и телепроектов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред