"У него своя жизнь": Ксения Мишина рассказала о переменах в общении с сыном

Вы узнаете:
- Как поменялся сын Ксении Мишиной
- После чего она заметила его взросление
Украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет.
На своей странице в Instagram Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее. Также у него есть и свои планы, в которые не входит Ксения.
"Мой сын взрослеет. У него уже своя жизнь, свои интересы, свои планы. И иногда или не иногда меня нет в этих планах. Это странное ощущение, когда любовь не уменьшается, но роль немного меняется. И ты уже не главная героиня, а тихий тыл, тихий наблюдатель. Но разве не в этом и суть материнства? Вырастить и отпустить. Главное, чтобы знал, что я всегда его дом", - рассказала знаменитость.
Напомним, Ксения Мишина воспитывает Платона сама, ведь с отцом мальчика она рассталась, будучи беременной.
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О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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