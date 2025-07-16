"У него своя жизнь": Ксения Мишина рассказала о переменах в общении с сыном

Платон очень повзрослел в последнее время.

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Ксения Мишина - отношения с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Вы узнаете:

Как поменялся сын Ксении Мишиной

После чего она заметила его взросление

Украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет.

На своей странице в Instagram Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее. Также у него есть и свои планы, в которые не входит Ксения.

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"Мой сын взрослеет. У него уже своя жизнь, свои интересы, свои планы. И иногда или не иногда меня нет в этих планах. Это странное ощущение, когда любовь не уменьшается, но роль немного меняется. И ты уже не главная героиня, а тихий тыл, тихий наблюдатель. Но разве не в этом и суть материнства? Вырастить и отпустить. Главное, чтобы знал, что я всегда его дом", - рассказала знаменитость.

Ксения Мишина с сыном / фото: скрин instagram.com, Ксения Мишина

Напомним, Ксения Мишина воспитывает Платона сама, ведь с отцом мальчика она рассталась, будучи беременной.

Ксения Мишина с сыном / фото: instagram.com, Ксения Мишина

Ксения Мишина / инфографика: Главред

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О персоне: Ксения Мишина Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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