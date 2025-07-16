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"У него своя жизнь": Ксения Мишина рассказала о переменах в общении с сыном

Элина Чигис
16 июля 2025, 11:02
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Платон очень повзрослел в последнее время.
Ксения Мишина, Платон
Ксения Мишина - отношения с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Вы узнаете:

  • Как поменялся сын Ксении Мишиной
  • После чего она заметила его взросление

Украинская известная актриса Ксения Мишина поделилась, как она общается со своим сыном Платоном, которому уже 13 лет.

На своей странице в Instagram Мишина отметила, что после возвращения мальчика из летнего лагеря, его взросление проявилось еще сильнее. Также у него есть и свои планы, в которые не входит Ксения.

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"Мой сын взрослеет. У него уже своя жизнь, свои интересы, свои планы. И иногда или не иногда меня нет в этих планах. Это странное ощущение, когда любовь не уменьшается, но роль немного меняется. И ты уже не главная героиня, а тихий тыл, тихий наблюдатель. Но разве не в этом и суть материнства? Вырастить и отпустить. Главное, чтобы знал, что я всегда его дом", - рассказала знаменитость.

Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина с сыном / фото: скрин instagram.com, Ксения Мишина

Напомним, Ксения Мишина воспитывает Платона сама, ведь с отцом мальчика она рассталась, будучи беременной.

Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина с сыном / фото: instagram.com, Ксения Мишина
Ксения Мишина
Ксения Мишина / инфографика: Главред

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О персоне: Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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