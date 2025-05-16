Специально приехала из Крыма: Мишина встретилась с мамой и показала ее фото

Ксения Мишина отлично провела время с родным человеком.

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Ксения Мишина - встреча с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Кратко:

Ксения Мишина увиделась с мамой

Как они провели время

Украинская известная актриса Ксения Мишина впервые за долгое время показала общие снимки с мамой, а выглядит она просто бесподобно.

На свое й странице в Instagram Ксения поделилась с поклонниками, что она отдыхала с мамой, которая живет во временно оккупированном Россией Крыму, в Одессе.

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Мишина вместе с сыном и мамой гуляли по городу, наслаждались местной кухней и сделали много фото на память.

Ксения Мишина в Одессе с родными / фото: скрин instagram.com, Ксения Мишина

Поклонники знаменитости были удивлены молодым видом мамы Ксении и написали множество восторженных комментариев.

Ксения Мишина с мамой / фото: instagram.com, Ксения Мишина

"Ксения, это ваша подружка или мама?";

"Вы с мамой две подружки-красотули";

"Мамуля становится моложе и красивее";

"Мамочка шикарно выглядит", - отметили подписчики.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

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Ксения Мишина - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ксения Мишина, которая вела программу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ, прокомментировала свое увольнение. Также она дала совет поклонникам, чтобы они меньше читали ложные новости.

Напомним, ранее ведущий Слава Демин и актриса Ксения Мишина решили прокомментировать новость о том, что у них был роман. Актриса призналась, что именно она не хотела отношений, ведь не была готова к такому и поэтому сама отказала Славе.

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Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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