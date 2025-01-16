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"Напоминает клетку людоедов": Ксения Мишина рассказала об увольнении с ТЕТ

Элина Чигис
16 января 2025, 09:46
231
Ксения Мишина обратилась к поклонникам.
Ксения Мишина
Ксения Мишина - увольнение с канала ТЕТ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Вы узнаете:

  • Ксения Мишина отреагировала на сплетни о ней
  • Актриса посоветовала поклонникам быть добрее

Украинская актриса Ксения Мишина, которая вела программу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ, прокомментировала свое увольнение.

На своей странице в соцсетях Мишина рассказала, как относится к тому, что после ее увольнения пошло очень много слухов.

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"Все истории начинаются и заканчиваются. А относительно отдельных слухов и громких заголовков – наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, тьма и те, кто только ждет момента, чтобы укусить, – этого хватает. Кто-то поддается этому всему, кто-то осознает, что это лишь отдельная прослойка общества, которая, между прочим, имеет право жить именно так", – написала Ксения.

Также она дала совет поклонникам, чтобы они меньше читали ложные новости.

"Сейте любовь и благодарность. И тогда у многих не будет возникать вопросов, как подняться с колен", – отметила Мишина.

Ксения Мишина не реагирует на слухи
Ксения Мишина не реагирует на слухи / фото: скрин instagram.com, Ксения Мишина
Ксения Мишина
Ксения Мишина / инфографика: Главред

Ксения Мишина - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.

А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.

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Кто такая Ксения Мишина?

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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