Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Ксении Мишиной нашли замену на ТЕТ.

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Ксения Мишина прощается с каналом ТЕТ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Кратко:

Ксения Мишина проведет еще пару выпусков шоу "Я люблю Україну"

Пока не рассказывают, кто заменит ее на шоу

Украинская известная актриса и ведущая Ксения Мишина, которая долгое время была ведущей шоу "Я люблю Україну", больше не будет его вести, но имя новой ведущей пока скрывают.

Как стало известно, Мишина завершает свою роль в шоу, как ведущая, хотя появится еще в нескольких выпусках.

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"В новом году телеканал ТЕТ продолжит будет собирать семьи вместе за просмотром главной семейной викторины и объединять любимых звезд в познании Украины – с неизменными капитанами и новой ведущей. Ее имя станет известно совсем скоро, а пока что ТЕТ интригует, что этот выбор удивит всех поклонников "Я люблю Украину", - заявили представители канала.

Отметим, недавно ходили слухи, что Ксения не будет ведущей шоу из-за того, что она дала интервью на русском языке, когда была за границей.

Ксения Мишина / инфографика: Главред

Ксения Мишина - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.

А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.

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Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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