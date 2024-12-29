Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Кратко:
- Ксения Мишина проведет еще пару выпусков шоу "Я люблю Україну"
- Пока не рассказывают, кто заменит ее на шоу
Украинская известная актриса и ведущая Ксения Мишина, которая долгое время была ведущей шоу "Я люблю Україну", больше не будет его вести, но имя новой ведущей пока скрывают.
Как стало известно, Мишина завершает свою роль в шоу, как ведущая, хотя появится еще в нескольких выпусках.
"В новом году телеканал ТЕТ продолжит будет собирать семьи вместе за просмотром главной семейной викторины и объединять любимых звезд в познании Украины – с неизменными капитанами и новой ведущей. Ее имя станет известно совсем скоро, а пока что ТЕТ интригует, что этот выбор удивит всех поклонников "Я люблю Украину", - заявили представители канала.
Отметим, недавно ходили слухи, что Ксения не будет ведущей шоу из-за того, что она дала интервью на русском языке, когда была за границей.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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