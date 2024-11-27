"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

Вы узнаете:
- Ксения Мишина уволилась с двух проектов
- Актриса не назвала причину своего решения
Украинская популярная актриса Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу "Я люблю Украину".
На своей странице в Instagram знаменитость ответила на вопросы подписчиков, но не уточнила причину, по который ушла с проекта.
"Меня больше там не будет", – написала Мишина.
Также Ксения ушла и с телеканала "Мы Украина+", там она вела утреннее шоу "Просыпайся" в паре с Юрием Ткачем.
"Это была временная история", - уточнила звезда.
Отметим, на странице шоу в соцсетях уже появилось сообщение, что и Ткач ушел из шоу. Прессслужба телеканала пока никак не комментировала событие.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
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