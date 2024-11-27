"Нужно упасть ко дну": Ксения Мишина раскрыла свой секрет стройности

Вы узнаете:
- Ксения Мишина пообщалась с подписчиками
- Актриса рассказала, как не злоупотреблять пищей
Украинская популярная актриса и ведущая Ксения Мишина ответила на вопрос, который беспокоит ее поклонников. Отметим, звезда всегда имела стройную фигуру, а в последнее время она еще похудела.
На своей странице в Instagram Ксения рассказала, как перестать переедать.
"Посмотреть на себя в зеркало. Если все устраивает – продолжайте. Как только перестанет устраивать – остановитесь сами. Некоторым людям нужно упасть ко дну – только тогда они начинают просыпаться", – отметила Мишина.
Также Ксения уточнила, что она не имеет в виду кого-то лично, а опирается на личный опыт.
"Так работало и в моей жизни", – написала актриса.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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Личная жизнь Ксении Мишиной
Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.
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