Ксения Мишина в Одессе оказалась в эпицентре вражеского обстрела

Мишина призналась, что давно не была так напугана.

https://glavred.info/starnews/kseniya-mishina-v-odesse-okazalas-v-epicentre-vrazheskogo-obstrela-10658183.html Ссылка скопирована

Ксения Мишина новости - актриса попала под обстрел в Одессе / коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, instagram.com/misha.k.ua

Кратко:

Ксения Мишина рассказала, как пережила ночную атаку БПЛА на Одессу

Актриса поделилась пугающими кадрами

В ночь на 22 апреля Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники. В результате удара повреждены жилые дома, транспорт, гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. От атаки пострадали три человека.

Украинская актриса Ксения Мишина прибыла в Одессу на съемки, но гостеприимный город, увы, встретил ее леденящими душу взрывами - в безопасное место артистке пришлось бежать под вражеским обстрелом.

видео дня

Об этом Мишина сообщила в своем блоге в Instagram: она опубликовала видео, в котором перемещается в укрытие под звуки обстрела. Актриса отметила, что очень испугалась. "30 шахедов... Одесса. Бежали со всех ног... Давно не чувствовала такого страха", - написала она.

Ксения Мишина новости - актриса попала под обстрел в Одессе / instagram.com/misha.k.ua

Полное видео на канале STARS UA

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский актер Тарас Цымбалюк, который недавно объявил о своем участии в проекте "Холостяк", впервые станет отцом. Инсайдер рассказал, что мама ребенка - известная певица.

Также украинский шоумен, хореограф и музыкант Дмитрий Коляденко рассказал про свой мистический дар - предсказания на картах таро. Он сделал прогноз на то, когда закончится война в Украине.

Читайте также:

Кто такая Ксения Мишина? Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред