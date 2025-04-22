Ксения Мишина в Одессе оказалась в эпицентре вражеского обстрела

Кратко:
- Ксения Мишина рассказала, как пережила ночную атаку БПЛА на Одессу
- Актриса поделилась пугающими кадрами
В ночь на 22 апреля Одессу атаковали вражеские ударные беспилотники. В результате удара повреждены жилые дома, транспорт, гражданская инфраструктура. Вспыхнули пожары. От атаки пострадали три человека.
Украинская актриса Ксения Мишина прибыла в Одессу на съемки, но гостеприимный город, увы, встретил ее леденящими душу взрывами - в безопасное место артистке пришлось бежать под вражеским обстрелом.
Об этом Мишина сообщила в своем блоге в Instagram: она опубликовала видео, в котором перемещается в укрытие под звуки обстрела. Актриса отметила, что очень испугалась. "30 шахедов... Одесса. Бежали со всех ног... Давно не чувствовала такого страха", - написала она.
Полное видео на канале STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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