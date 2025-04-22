Одесса была под ударом Шахедов: вспыхнули пожары, пострадали люди

Кратко:
- РФ была под ударом Шахедов
- В результате атаки вспыхнули пожары
- Пострадали три человека
Поздно вечером, 21 апреля, страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарные подразделения Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета
Как сообщили в ГосЧС, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.
По предварительной информации, пострадали 3 человека.
От ГосЧС были привлечены 78 пожарных и 21 единица техники.
Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Одессу:
Удар по Одессе 21 апреля - последние новости
Как писал Главред, поздно вечером 21 апреля российские оккупанты запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа Shahed. В городе прогремели мощные взрывы, враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе.
Перед взрывами в Одессе фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Мониторинговые каналы предупреждали, что к Одессе с моря подлетают 26 ударных дронов. Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.
Отметим, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое "пасхальное перемирие" и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов.
Другие новости:
- Конец "Пасхального перемирия": в Минобороны РФ выдали циничное заявление
- Зачем на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие": в СНБО раскрыли сценарий
- "Для РФ это коллапс": генерал раскрыл главную цель Кремля с "перемирием"
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред