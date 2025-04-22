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Одесса была под ударом Шахедов: вспыхнули пожары, пострадали люди

Анна Ярославская
22 апреля 2025, 06:43
6238
В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.
Последствия атаки на Одессу
В ГосЧС показали последствия атаки на Одессу / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ была под ударом Шахедов
  • В результате атаки вспыхнули пожары
  • Пострадали три человека

Поздно вечером, 21 апреля, страна-агрессор Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели, добровольцы, пожарные подразделения Нацгвардии и подразделение Одесского городского совета

Как сообщили в ГосЧС, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства.

видео дня

По предварительной информации, пострадали 3 человека.

От ГосЧС были привлечены 78 пожарных и 21 единица техники.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Одессу:

Скриншот
Скриншот

Удар по Одессе 21 апреля - последние новости

Как писал Главред, поздно вечером 21 апреля российские оккупанты запустили по Одессе большое количество ударных дронов типа Shahed. В городе прогремели мощные взрывы, враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе.

Перед взрывами в Одессе фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города. Мониторинговые каналы предупреждали, что к Одессе с моря подлетают 26 ударных дронов. Труханов призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Отметим, в ночь на 21 апреля российская оккупационная армия завершила так называемое "пасхальное перемирие" и устроила комбинированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Взрывы прогремели в ряде городов.

  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС
  • Удар по Одессе 21 апреля
    Удар по Одессе 21 апреля фото: Труханов, ГосЧС

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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