Украину накроют дожди, но есть нюанс: где сохранится тепло до +20 градусов

Синоптики отметили, что в Украине будет преобладать теплая, как для этого времени года, погода.

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Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине в пятницу

Где прогнозируются дожди

В пятницу, 23 октября, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы. В некоторых областях он вызовет дожди. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

"Несмотря на то, что в целом будет сохраняться область высокого давления (хотя его значение будет подвергаться некоторым колебаниям в зоне фронта), фронт принесет ночью на Правобережье, днем - в большинстве областей, кроме запада и востока, дожди", - говорится в сообщении. видео дня

При этом ветер будет дуть с юго-востока, только на западе за фронтом перейдет на западный.

"Будет преобладать теплая, как для этого времени года, погода", - добавляют синоптики.

Температура воздуха ночью будет в пределах +8…+13 градусов, в западных и восточных областях +4…+9 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов, на юге страны до +20 градусов.

Погода в Украине 23 октября / фото: meteoprog

Погода в Киеве и области

Завтра в Киеве и области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны дожди.

Температура воздуха по области ночью будет достигать +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Киеве ночью прогнозируется +11…+13 градусов, а днем температура поднимется до +14…+16 градусов.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что во второй половине недели, до 25 октября, погодные условия стабилизируются, а осадки прекратятся по всей территории Украины.

Начальник Черкасского регионального центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что в Украине до конца октября сохранится аномально теплая погода. Антициклон Gerhard принесет больше солнца, а дневная температура будет достигать +18 градусов.

Профессор, главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Файзуловна Мартазинова сказала, что погода в Украине в ноябре будет похожа на октябрьскую. Температура воздуха будет постепенно снижаться, но в целом останется в пределах средних многолетних значений и не опустится ниже нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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