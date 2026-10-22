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Гордон поделился редким фото своих родителей: как они выглядят

Алена Кюпели
22 октября 2026, 13:50
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Дмитрий Гордон редко делится фотографиями своих близких и родных.
Дмитрий Гордон оценил работу украинских телеведущих
Дмитрий Гордон показал своих маму и папу / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

  • Как выглядят родители Гордона
  • Что он написал под их фото

Украинский журналист Дмитрий Гордон впервые поделился фотографией своих родителей.

Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

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"За мое появление на свет и за все-все маме и папе спасибо! Фото Феликса Розенштейна", - написал он.

Как выглядят родители Дмитрия Гордона
Как выглядят родители Дмитрия Гордона / Фото Instagram/gordondmytro

В комментариях также отметилась супруга журналиста Алеся Бацман. Она поставила эмодзи в виде сложенных рук. Сам Гордон также ответил лаконичным эмодзи - простым сердечком.

Жена Гордона ответила сердечком
Жена Гордона ответила сердечком / Скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, что Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за дорогого гардероба.

Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

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О персоне: Дмитрий Гордон

Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).

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