Гордон поделился редким фото своих родителей: как они выглядят

Кратко:
- Как выглядят родители Гордона
- Что он написал под их фото
Украинский журналист Дмитрий Гордон впервые поделился фотографией своих родителей.
Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.
"За мое появление на свет и за все-все маме и папе спасибо! Фото Феликса Розенштейна", - написал он.
В комментариях также отметилась супруга журналиста Алеся Бацман. Она поставила эмодзи в виде сложенных рук. Сам Гордон также ответил лаконичным эмодзи - простым сердечком.
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О персоне: Дмитрий Гордон
Дмитрий Ильич Гордон - советский и украинский журналист. С 1996 года - ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995-2019 годах - главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014-2016).
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