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Лубинец заявил о кризисе в ТЦК: количество жалоб превысило показатель за весь 2025 год

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 12:32
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Лубинец подчеркнул, что речь идет уже не об отдельных инцидентах, а о системных проблемах, затрагивающих права граждан во время мобилизации.
Лубинец заявил о системном кризисе в ТЦК
Лубинец заявил о системном кризисе в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, X (Twitter)/Дмитрий Лубинец

Кратко:

  • Лубинец заявил о коррупционных схемах в системе мобилизации
  • Омбудсмен рассказал о ситуации с руководством ТЦК в Закарпатье

С начала 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило около 6 тысяч обращений и жалоб на нарушения со стороны территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это уже больше, чем за весь предыдущий год. Омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что ситуация приобрела масштабы системного кризиса, связанного с потерей доверия граждан и коррупцией. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Лубинца, еще с 2023 года он пытался решать проблемы в работе ТЦК в закрытом режиме, взаимодействуя с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск. Однако эти усилия не принесли ожидаемых результатов, поэтому омбудсмен решил публично говорить о нарушениях.

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"Меня критикуют за то, что я подыгрываю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не давали результата? Вы сами заставили меня выйти в публичную плоскость. Единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти, - это публичная критика", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что речь идет уже не об отдельных инцидентах, а о системных проблемах, затрагивающих права граждан во время мобилизации.

Как омбудсмен предлагает изменить работу ТЦК

Одним из главных способов предотвратить нарушения Лубинец назвал тотальную видеофиксацию действий сотрудников территориальных центров комплектования.

По его мнению, каждый сотрудник ТЦК, участвующий в работе групп оповещения, должен использовать включенную бодикамеру. Кроме того, все помещения центров комплектования необходимо оборудовать системами видеонаблюдения.

Омбудсмен также считает, что если во время конфликтной ситуации бодикамера сотрудника окажется выключенной, система должна исходить из презумпции его вины. При этом он настаивает на обязательном участии сотрудников Национальной полиции, которые должны реагировать на возможные нарушения закона со стороны всех участников конфликтов.

Еще одним необходимым условием Лубинец назвал неотвратимость наказания за противоправные действия. По его словам, в 2026 году уголовные производства, связанные с нарушениями в системе ТЦК, начали чаще доходить до реальных судебных приговоров.

"По материалам Офиса омбудсмена уже проведены сотни обысков: в Одессе осудили девять сотрудников ТЦК, а в Закарпатье четверо сотрудников ожидают приговоров в СИЗО", - сообщил он.

Лубинец заявил о коррупционных схемах в системе мобилизации

Отдельное внимание омбудсмен уделил коррупции, которая, по его утверждению, затрагивает различные этапы мобилизационного процесса.

В качестве примера он привел случай в Закарпатье, где, по информации Офиса омбудсмена, были обнаружены четверо детей из многодетной семьи, которых мать передала мужчине, не связанному с семьей. По словам Лубинца, мужчина оформил статус многодетного отца и выехал за границу, тогда как дети остались в Украине в тяжелых условиях.

"Система дошла до того, что детей просто продают военнообязанным", - заявил уполномоченный, комментируя эту ситуацию.

По мнению Лубинца, подобные случаи свидетельствуют о необходимости тщательнее проверять основания для получения соответствующих статусов и устранять коррупционные механизмы.

Омбудсмен рассказал о ситуации с руководством ТЦК в Закарпатье

Лубинец также обратил внимание на обстоятельства, связанные с бывшим руководителем областного ТЦК и СП в Закарпатской области. По его словам, Офис омбудсмена передавал правоохранительным органам материалы о вероятных коррупционных нарушениях, а Служба безопасности Украины проводила обыски и обнаруживала значительные суммы иностранной валюты на рабочем месте.

При этом, как утверждает Лубинец, после увольнения чиновник спустя два месяца вернулся на ту же должность с приставкой "в. и. о." - временно исполняющего обязанности. По словам омбудсмена, этот статус ему продлевали каждые 30 дней на протяжении десяти месяцев, несмотря на направленные обращения и дополнительные материалы.

"Скажите мне, это горизонтальная проблема или вертикальная? Я считаю, что здесь всё прозрачно, всё прямо на поверхности. И это не единичные случаи, это не только в Закарпатье", - заявил Лубинец.

Он уточнил, что описанные им обстоятельства относятся к периоду работы предыдущего руководства Министерства обороны и командования Сухопутных войск.

Лубинец призвал обеспечить равенство перед законом

Омбудсмен подчеркнул, что главная цель предлагаемых изменений - восстановить доверие граждан к государственным институтам и обеспечить равенство перед законом.

По его мнению, в условиях войны недопустима ситуация, при которой финансовые возможности человека определяют, будет ли он нести обязанности наравне с другими гражданами.

Лубинец считает, что для преодоления кризиса необходимы открытость работы ТЦК, эффективный контроль за действиями сотрудников, расследование возможных злоупотреблений и реальное привлечение виновных к ответственности.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Когда возможно ужесточение мобилизации

Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и партнеры" Никита Муренко говорил, что в Украине осенью могут снова изменить правила мобилизации и бронирования, особенно если Россия объявит дополнительную мобилизацию или усилит наступление.

По его словам, Украина сейчас вынуждена реагировать на проблемы с комплектованием войск ситуативно. Поэтому в случае нового масштабного пополнения российской армии украинские власти могут прибегнуть к очередному пересмотру мобилизационных правил.

"Поэтому, если война будет продолжаться, а Россия объявит дополнительную мобилизацию, я ожидаю дальнейшего ужесточения мобилизационных мер и в Украине", - подчеркнул Муренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред,13 октября Кабинет министров Украины принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", предусматривающее изменения в действующей системе.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине готовятся изменения в сфере мобилизации, часть которых может касаться призывного возраста. Мобилизация женщин остается добровольной, изменений в этом вопросе не планируется.

Министр цифровой трансформации Оксана Ферчук заявила, что государство усилит контроль за соблюдением правил бронирования работников, и в первую очередь это коснется ИТ-сектора - компании будут проверяться на возможные злоупотребления.

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О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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