Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины: о чем говорится в письме

Законодатели считают, что использование Starlink может помочь Украине поражать российские пусковые установки, усиливая давление на Москву.

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Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Кратко:

Обращение подписали семь республиканцев и 16 демократов

Зеленский просил Трампа повлиять на Маска

Группа из 23 американских конгрессменов от Республиканской и Демократической партий призвала президента США Дональда Трампа обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к спутниковой системе Starlink для выявления российских ракетных пусковых установок. Об этом сообщает The Hill.

Обращение подписали семь республиканцев и 16 демократов. Законодатели считают, что использование Starlink может помочь Украине обнаруживать и поражать российские пусковые установки, усиливая давление на Москву и создавая дополнительные стимулы для переговоров.

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"Всего одним телефонным звонком вы могли бы одновременно спасти жизни - и дать Путину больше стимулов для переговоров", - говорится в письме.

Конгрессмены подчеркнули, что Украина должна иметь возможность наносить удары по источникам российских атак, если ей не удается надежно перехватывать все ракеты противника. В качестве одного из инструментов для этого они предложили использовать спутниковую инфраструктуру компании SpaceX, принадлежащей Маску.

Кто подписал обращение к Трампу

Среди республиканцев, поддержавших инициативу, - Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик, Дон Бэкон, Карлос Хименес, Джефф Херд, Энди Харрис и Макс Миллер. Последний представляет округ, в котором проживает многочисленная украинская община.

В обращении законодатели заявили, что заинтересованы в прекращении войны и сокращении человеческих потерь, однако действия российского руководства не свидетельствуют о готовности остановить кровопролитие.

"Господин президент, у нас у всех одна цель - положить конец войне в Украине и той опустошающей потере жизней, которую она принесла. К сожалению, Путин в настоящее время не намерен останавливать это кровопролитие", - говорится в письме.

По информации The Hill, инициатива конгрессменов дополняет усилия в Сенате, направленные на усиление американской поддержки Украины. Эту кампанию возглавляет сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер, председатель Комитета Сената по вооруженным силам. На прошлой неделе он также возглавил делегацию Конгресса, посетившую Украину.

Starlink / Инфографика: Главред

Зеленский просил Трампа повлиять на Маска

Вопрос об использовании Starlink для борьбы с российскими ракетными системами ранее поднимал и президент Украины Владимир Зеленский. Американские законодатели отметили, что Киев уже обращался к Маску с просьбой сделать исключение из действующих ограничений, однако окончательное решение, по их мнению, зависит от Трампа.

"Господин президент, как вы знаете, Киев уже просил Маска сделать для него исключение из этого ограничения. Но только вы можете довести этот вопрос до конца", - написали конгрессмены.

Обращение появилось на фоне растущего недовольства среди части республиканцев из-за перебоев в работе Starlink и военной версии системы связи Starshield в Украине. По данным издания, эти сбои негативно сказались на работе украинской противовоздушной обороны и проведении наступательных операций.

Украина ведет переговоры об отмене ограничений для Starshield

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Ограничения Starlink - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничениях в работе терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников и лиц, осведомленных о ситуации.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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