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"Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего

Элина Чигис
13 декабря 2024, 13:27
119
Ксения Мишина не была готова к отношениям.
Ксения Мишина
Ксения Мишина - отношения со Славой Деминым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Мишина

Читайте подробно:

  • Слава Демин хотел отношений с Ксенией Мишиной
  • Актриса не была готова к новому роману

Популярный украинский ведущий Слава Демин, и украинская актриса Ксения Мишина решили прокомментировать новость о том, что у них был роман.

В интервью для проекта "Между нами" ведущий отметил, что хотел иметь отношения с Ксенией и именно он был инициатором, ведь ему очень нравилась Мишина.

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"Мне было интересно с тобой общаться. Мы не раз встречались. Мне было интересно. Для меня важно, что внутри человека. Я считал, что могут завязаться какие-то отношения", – поделился Демин.

А вот сама Ксения никак не считает, что встречи со Славой были свиданиями, но ей было интересно и комфортно проводить с ним время. Также ведущий уточнил, что интимных отношений между ними не было.

Актриса же призналась, что именно она не хотела отношений, ведь не была готова к такому и поэтому сама отказала Славе.

"Потом Слава предложил мне попытаться сблизиться, но я сказала, что не готова к этому", – рассказала Мишина.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / инфографика: Главред

Ксения Мишина - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.

А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.

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Кто такая Ксения Мишина?

Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".

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