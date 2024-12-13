"Предложил попытаться сблизиться": Ксения Мишина отвергла украинского ведущего

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- Слава Демин хотел отношений с Ксенией Мишиной
- Актриса не была готова к новому роману
Популярный украинский ведущий Слава Демин, и украинская актриса Ксения Мишина решили прокомментировать новость о том, что у них был роман.
В интервью для проекта "Между нами" ведущий отметил, что хотел иметь отношения с Ксенией и именно он был инициатором, ведь ему очень нравилась Мишина.
"Мне было интересно с тобой общаться. Мы не раз встречались. Мне было интересно. Для меня важно, что внутри человека. Я считал, что могут завязаться какие-то отношения", – поделился Демин.
А вот сама Ксения никак не считает, что встречи со Славой были свиданиями, но ей было интересно и комфортно проводить с ним время. Также ведущий уточнил, что интимных отношений между ними не было.
Актриса же призналась, что именно она не хотела отношений, ведь не была готова к такому и поэтому сама отказала Славе.
"Потом Слава предложил мне попытаться сблизиться, но я сказала, что не готова к этому", – рассказала Мишина.
Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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