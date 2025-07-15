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Денег не будет хватать даже на еду: когда россияне перейдут в "режим выживания"

Руслана Заклинская
15 июля 2025, 23:23
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Если волна банкротств продолжится, последствия для населения будут серьезными, говорит Владимир Милов.
Денег не будет хватать даже на еду: когда россияне перейдут в 'режим выживания'
Россиян ждет резкое падение доходов / Коллаж: Главред, фото: SOTA, скриншот из видео

Ключевые тезисы Милова:

  • Россия входит в новую фазу глубокого экономического кризиса
  • Инфляция растет, доходы россиян обесцениваются
  • В перспективе возможен дефицит средств даже на базовые потребности

Россия входит в новый виток глубокого экономического кризиса, который не удастся заглушить даже временными финансовыми вливаниями. Состояние экономики, инфляция и сокращение доходов ведут к серьезному ослаблению благосостояния россиян и эта тенденция будет только усиливаться в ближайшие месяцы. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист Владимир Милов.

По его словам, подобное уже наблюдалось в 2022 году после начала полномасштабной войны - тогда экономика РФ сократилась, а покупательная способность резко упала. Кремль пытался компенсировать потери бюджетными вливаниями, однако повторить такой маневр сейчас значительно сложнее, потому что деньги просто закончились.

видео дня

Милов также провел параллели с экономическим спадом после 2014 года, когда аннексия Крыма и первые санкции вызвали длительное падение реальных доходов россиян. По его мнению, на этот раз России не удастся избежать похожего сценария, потому что текущий кризис еще глубже.

Экономист отметил, что реальная инфляция значительно превышает официальные данные. Хотя правительство РФ заявляет о примерно 10%, косвенные источники указывают на уровень в 20%. Это уже приводит к заметному обесцениванию доходов граждан, и в условиях стагнации экономики темпы падения будут только расти.

"Условно говоря, если в ближайшие год-два экономика будет двигаться по той же траектории, что и сейчас, то реальные доходы россиян могут сократиться на 10-15% за этот период. Это вполне реальный и чувствительный сценарий", - отметил Милов.

Эксперт обратил внимание на резкое падение спроса на непродовольственные товары, в частности автомобили и бытовую технику. В первые месяцы 2025 года продажи упали примерно на 30%, что свидетельствует о переходе населения в режим жесткой экономии.

"Следующий этап - это нехватка денег уже на повседневные нужды: продовольствие, одежда, базовые услуги. Подобные сценарии мы уже видели в прошлые годы. Последние несколько лет эти эффекты были частично смягчены за счет активных бюджетных вливаний в экономику, но сейчас, скорее всего, все снова вернется к траектории заметного сокращения доходов", - предположил Милов.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

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Напомним, Россия может пойти по пути Северной Кореи, превратившись в изолированную, деградирующую страну с отсталой экономикой и нищим населением. Россияне, по словам экономиста Игоря Липсица, не способны организованно защищать свои права, не доверяют друг другу и "будут терпеть нищету".

Российская экономика на четвертом году войны находится в критическом состоянии и власти РФ могут прибегнуть к замораживанию вкладов граждан, заявил Липсиц. По его словам, правительство уже отрабатывает механизмы ограничения доступа к средствам - как это было в 2022 году с валютными вкладами.

Как сообщал Главред, россияне недовольны властью, но боятся протестовать из-за масштабных репрессий. Экономист Владимир Милов считает, что протесты возможны лишь при условии ослабления режима и снижения страха в обществе.

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О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) - российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета.

С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики.

С 2008 по 2010 год - член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор".

В 2021 году выехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

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