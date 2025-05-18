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"Россию накроет экономический кризис": ЕС готовит серьезный удар по Москве

Марина Фурман
18 мая 2025, 13:09
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Евросоюз может усилить давление на Путина.
Путин, санкции
Европа может ввести сокрушительные санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, УНИАН

Кратко:

  • Евросоюз рассматривает введение полного торгового эмбарго против России
  • Будущие санкции могут существенно ударить по экономике России

Днями ранее Европа выдвигала России ультиматум, угрожала ввести ужасные санкции, если диктатор Владимир Путин не согласится на перемирие. Политический аналитик, историк Александр Палий в комментарии Главреду спрогнозировал, реализует ли Европа свои угрозы.

Эксперт напомнил, что санкции могут касаться энергетических и банковских сфер.

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"И это будет больно для России, ведь ее экономика, мягко говоря, не в цветущем состоянии, поэтому для российской экономики этот удар будет серьезным в любом случае", - сказал Палий.

Кроме того, после отказа России от 30-дневного прекращения огня на фронте, Евросоюз рассматривает введение полного торгового эмбарго против России. Политический аналитик считает, что Европа все же может нанести "нокаутирующий удар" по российской экономике.

"Это вполне возможно. И для России это будет иметь крайне негативные последствия, ведь создаст большую дыру в ее бюджете, приведет к внутренней турбулентности и спровоцирует кризис в других сферах, в частности в банковской. А дальше сработает "эффект домино", и Россию накроет экономический кризис", - убежден Палий.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Напомним, в материале Politico говорилось, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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