Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий

Россия устроила театр абсурда с переговорами в Стамбуле и сознательно завела их в тупик, Путин не может остановить войну, убежден Александр Палий.

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Результативные переговоры с Россией невозможны, пока Путин у власти – Палий / Колаж: Главред

На переговорах в Стамбуле российская делегация озвучила традиционные "хотелки" Путина о том, что Киев должен вывести войска из четырех областей Украины, а также пригрозила захватом еще двух областей, если Киев не согласится. Также "гонцы" Путина заверили, что Россия "готова воевать вечно", и полностью разрушили надежды Трампа на установление не то что мира в Украине, а хотя бы временного перемирия.

Политический аналитик, историк Александр Палий рассказал Главреду, зачем Россия устроила театр абсурда с переговорами в Стамбуле, почему Путин не может и не хочет остановить войну, как США и Европа отреагируют на невыполнение их требования об установлении перемирия и чем ударят по России, а также когда закончится война и станут возможными конструктивные переговоры с россиянами.

Как вы оцениваете результаты переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле? Какие выводы после них можно сделать о готовности России двигаться к миру?

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Эти переговоры не дали никаких результатов. Россия не хочет мира по простой причине: в случае прекращения войны Путин никому не будет нужен, и тогда быстро закончится не только его карьера, но и, вероятно, жизнь. Поэтому он делает все, чтобы война продолжалась.

Переговоры в Стамбуле Россия превратила в театр абсурда и показала всем, что стремится к продолжению войны, отметил Палий / Фото: МИД Турции

Почему, по вашему мнению, российская делегация довольна результатом переговоров, о чем сказал ее глава Мединский?

Россия всегда делает хорошую мину при плохой игре. И переговоры в Стамбуле не стали исключением. На самом деле у Москвы нет оснований радоваться, переговоры не дали ей ничего. Более того, вскоре против России будут введены новые европейские санкции.

Если Путин не заинтересован в прекращении войны, зачем тогда вообще был этот спектакль – и встреча, и заявления Путина о готовности к переговорам?

Все это делалось ради того, чтобы отсрочить санкционный удар по России, а если удастся – рассорить союзников Украины. Но главное для россияне – отложить введение санкций, даже если это будет отсрочка всего на пару дней, а дальше, как они считают, им удастся "вбить еще какой-то колышек", который заставит снова отложить санкции.

Что вы думаете о требованиях России, в частности, о требовании отдать ей четыре украинские области и угрозу, что в следующий раз это требование может касаться уже большего количества областей?

Скорее всего, в следующий раз на переговорах Россия будет выдвигать требование о Белгородской области, а не расширять перечень украинских областей. Россия всегда и везде пытается выдвигать максимальные требования, и прислушиваться к ним нет смысла.

Кроме того, когда Москва выдвигает требования, которые точно будут неприемлемыми для Украины, она сознательно сразу заводит переговоры в тупик. Россия не хочет мира, еще больше она не хочет санкционного давления с новой силой, именно поэтому она устроила этот театр абсурда.

Путин не может остановить войну, потому что тогда закончится не только его карьера, но и жизнь – Александр Палий / Фото: kremlin.ru

Зеленский заявил, что на этой неделе был реальный шанс сделать важные шаги к завершению войны, если бы только Путин не испугался приехать в Турцию. Как вы считаете, почему Путин решил не ехать на эти переговоры, хотя там он мог бы встретиться с Трампом?

Путин просто побоялся лететь в Турцию, боялся не долететь. Он же очень пугливый. Путин боялся, что собьют самолет по дороге, боялся, что Эрдоган арестует его в Стамбуле и получит за это Нобелевскую премию мира.

К тому же Путин боялся, что если на встрече с участием Трампа будут достигнуты определенные договоренности, их потом придется выполнять. А так, на встрече от России были люди, которые не принимают решений, поэтому выполнять договоренности необязательно.

Кроме того, Путин осознавал, что он не сможет договариваться о мире, ведь, если бы он в Стамбуле договорился о мире на данном этапе войны, его бы в России просто утилизировали. Ведь в таком случае Путин становится просто дедом, который завел Россию в дебри, как Иван Сусанин.

А почему Россия на данном этапе не может согласиться на мир? Потому что не имеет достижений и не достигнуты цели ее "СВО"?

Да, именно так.

Насколько Трамп и европейские лидеры, по вашему мнению, будут удовлетворены этим стамбульским разговором? Они, прежде всего, требовали договориться о прекращении огня, но этого не произошло. И что теперь? Реализует ли Европа свои угрозы по санкциям, прибегнет ли Трамп к давлению на Путина?

Конечно, ни Трамп, ни Европа не будут довольны такими результатами. Трамп очень хочет остановить войну и быть главным миротворцем. Если этого нет, то Трамп не получит и политических бонусов.

Россию предупреждали, что если не заработает 30-дневное перемирие, против нее введут санкции. Попытается ли Трамп соскочить с этой темы – мы скоро увидим.

Трамп и Европа будут разочарованы результатами переговоров РФ и Украины в Стамбуле, считает Палий / Фото: Офис президента Украины

А что касается европейских санкций, будут ли они? Ведь несколько дней назад Европа выдвигала России ультиматум, угрожала ввести ужасные санкции, если Москва не согласится на перемирие, потом отложила реализацию этих угроз. А теперь – после встречи в Стамбуле – Европа реализует свои угрозы, или все это сойдет на нет?

Думаю, что Европа таки введет санкции, и эти угрозы будут реализованы. Есть все основания ожидать жестких действий в отношении России со стороны Европы, потому что по этому поводу есть консенсус крупных европейских государств: Франции, Германии, Великобритании, Польши, Испании, Италии. Есть общая четкая позиция – Россию следует принудить к миру.

Как именно Европа может ударить по России?

Европейцы уже сказали, что это будут энергетические и банковские санкции. И это будет больно для России, ведь ее экономика, мягко говоря, не в цветущем состоянии, поэтому для российской экономики этот удар будет серьезным в любом случае.

Politico пишет, что Евросоюз рассматривает введение полного торгового эмбарго против России. Решится ли, по вашему мнению, ЕС на это?

Это вполне возможно. И для России это будет иметь крайне негативные последствия, ведь создаст большую дыру в ее бюджете, приведет к внутренней турбулентности и спровоцирует кризис в других сферах, в частности, в банковской. А дальше сработает "эффект домино", и Россию накроет экономический кризис.

На встрече в Стамбуле российская делегация уверяла, что "Россия может воевать вечно"...

Все это просто понты. Да, Россия производит сейчас в большом количестве ракеты и боеприпасы, но Украина все это успешно уничтожает. Россия уверенно движется к истощению. В частности, это прекрасно видно по такому показателю как танки и бронетехника – российское производство не успевает компенсировать потери этой техники на поле боя.

На дальнейших переговорах Россию больше будет интересовать судьба Белгородщины, чем признание российскими 4-х областей Украины, считает Палий / МИД Турции

Умеров сообщил, что на переговорах с россиянами среди прочего обсуждалась будущая встреча Зеленского и Путина. Как вы считаете, когда и при каких условиях она может состояться? И получится ли у них конструктивный разговор?

Конструктивный разговор у Зеленского с Путиным вряд ли получится. Но если Путин будет прижат западными санкциями к стенке, он может пойти даже на имитацию переговоров такого уровня. Посидит, что-то порассказывает, что-то наврет людям.

А возможны ли результативные переговоры при нынешней ситуации на фронте? Как вы оцениваете дальнейшие перспективы переговорного процесса?

Результативные переговоры невозможны, пока Путин пребывает у власти в России. Впрочем, только устранение Путина от власти еще не означает, что ситуацию удастся урегулировать дипломатическим путем. В любом случае проблема будет решаться и дипломатическим, и военным путем.

Война продлится еще около года, считает Александр Палий / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Что, по вашему прогнозу, будет дальше? Сколько еще продлится война, и что ее остановит?

Перемирие вряд ли будет. Война продлится еще около года, максимум полтора. Ее завершение прежде всего будет обусловлено истощением России. Когда Россия почувствует, что она уперлась в стену лбом и уже не способна достичь никаких территориальных достижений, зато увеличилось количество ударов, которые она получает в ответ, появится перспектива закончить войну.

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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