Разговор с Трампом не поможет, Путин "будет дожимать" – тревожный прогноз

Переговоры о прекращении огня могут начаться не раньше октября, считает Иван Ступак.

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Переговоры о прекращении огня могут начаться не раньше октября

Путин попытается провести летнее наступление на Украину

Страна-агрессор РФ не готовы разговаривать сейчас о прекращении огня, потому что имеет преимущество на фронте, заявил военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Они (россияне, - ред.) прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, потребовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации за стол переговоров, никто не сядет", - подчеркнул он в комментарии Deutsche Welle.

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Эксперт спрогнозировал, что переговоры о прекращении огня могут начаться не раньше октября, после того как диктатор РФ Владимир Путин попытается провести летнее наступление на Украину.

"Даже разговор Трампа с Путиным не поможет, потому что это кагэбэшник. Он чувствует кровь, он чувствует, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать. Никакие умасливания в виде снятия санкций, признания Крыма российским, обещания совместно разрабатывать Арктику не помогут. Все это не сработало. Поэтому боевые действия продолжатся", - добавил Ступак.

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Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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