Попытки РФ привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году не сработают - Ермак

Что сказал Андрей Ермак:
- Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом
- Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг связь переговоров украинской и российской делегаций по прекращению огня, которые начались в Стамбуле, с переговорами, которые состоялись в этом же городе в 2022 году. Об этом он написал в соцсети Х.
"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, - это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", - написал Ермак.видео дня
Он подчеркнул, что сегодняшний переговорный процесс имеет совершенно иной контекст, и Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.
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Ранее в РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле. В РФ заявили, что хотят устранить "базовые первопричины" войны.
Напомним, ранее появился прогноз о том, что дадут переговоры в Стамбуле. Президент Украины теперь может требовать введения "адских санкций" против России.
Как писал Главред, личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.
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