Зеленский сыграл неожиданно: Загородний сказал, что дадут переговоры в Стамбуле

Президент Украины теперь может требовать введения "адских санкций" против России.

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Зеленский "начал нарезать задачи" Путину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Вы узнаете:

Как Зеленский "переиграл" Путина и Трампа

Что дадут Украине переговоры в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле по сути ничего не дают Украине. Однако президент Украины Владимир Зеленский сыграл неожиданно и для Трампа, и для Путина, и для всей Европы, когда заявил о готовности к прямым переговорам с Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Когда официально сообщили, что российскую делегацию возглавит Мединский, стало очевидно, что эти переговоры ничем не закончатся", - сказал он.

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При этом Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с главой Кремля и "начал ему нарезать задачи, понимая, что Путин в Турцию не приедет по многим причинам".

"Дальше Зеленский сможет использовать всю эту стамбульскую историю и требовать введения "адских санкций" от западных стран, спрашивая: вы – трещотки или балаболки? Такая постановка вопроса будет совершенно правильной и не позволит Трампу играться в игры с переговорами", - считает Загородний.

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Как писал Главред, Россия пытается подать переговоры в Стамбуле как логическое продолжение мирного процесса, который, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, был якобы сорван именно украинской стороной еще три года назад.

После того как российский диктатор Владимир Путин направил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Теперь все внимание приковано к Вашингтону и на его попытки ввести новые санкции, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров. Об этом пишет издание Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №306/2025 о создании официальной делегации Украины для участия в переговорах по достижению справедливого и устойчивого мира.

Личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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