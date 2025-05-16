Все решит встреча Трампа и Путина: есть ли надежда на мир в Украине - Bloomberg

Следующие шаги будут предприняты после того, как президент США завершит свою текущую поездку на Ближний Восток.

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Вопрос мира в Украине, вероятно, решит встреча президентов США и РФ / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, mfa.gov.ua

Главные тезисы:

Вероятность прогресса в переговорах невелика без встречи Путина и Трампа

Европейские дипломаты обвинили Путина в подрыве переговоров

В США готовят "сокрушительные" санкции против России

После того как российский диктатор Владимир Путин направил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Теперь все внимание приковано к Вашингтону и на его попытки ввести новые санкции, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров. Об этом пишет издание Bloomberg.

Госсекретарь Марко Рубио преуменьшил ожидания относительно российско-украинских переговоров, которые должны состояться 16 мая в Стамбуле, заявив, что вероятность прогресса невелика без встречи Путина и президента США Дональда Трампа.

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Рубио в пятницу отправляется в Стамбул, но он не будет принимать участия в переговорах. На них будет присутствовать другой член американской команды "на соответствующем уровне". Подобное решение было принято после того как Россия объявила, что отправит только помощников низшего уровня.

Вместо этого Рубио отдельно встретится с высокопоставленными украинскими посланниками и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Я, честно говоря, не верю, что мы добьемся прорыва, пока президент Трамп не встретится лицом к лицу с президентом Путиным и не определит, каковы его намерения на будущее", — заявил Рубио в Анталье после встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Ведущие европейские дипломаты, присутствовавшие на встрече Организации Североатлантического договора в четверг, обвинили Путина в подрыве переговоров, указав на решение главы Кремля направить на переговоры делегацию низкого уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрил поездку в Стамбул группы переговорщиков во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Он назвал российскую делегацию "фиктивной".

"Теперь внимание переключается на то, когда Трамп может встретиться с Путиным и решит ли президент США пойти на новый раунд санкций против России в попытке заставить Путина действовать. Рубио сказал, что они могут подождать, чтобы решить следующие шаги, пока Трамп не завершит свою текущую поездку на Ближний Восток. Несмотря на более ранние угрозы, Трамп не упоминал санкции в последние дни, и Рубио также не упоминал о такой возможности", - пишет издание.

Тем временем сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм также встретился с европейскими и украинскими посланниками в кулуарах встречи НАТО. Он предложил законопроект, который введет в действие "сокрушительные" санкции против России, если Путин не вступит в серьезные переговоры о прекращении войны.

Сенаторы заявили, что законопроект имеет почти 80 соавторов, включая республиканцев и демократов. Этого более чем достаточно, чтобы обеспечить прохождение в Сенате.

Переговоры в Турции - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел Турции и государственный секретарь США Марко Рубио согласились на продолжение инициатив по организации прямых мирных переговоров между Украиной и Россией.

Пока что дата следующей встречи на высоком уровне остается неопределенной. По словам Рубио, США сначала оценят результаты переговоров между делегациями Украины и России, запланированных на пятницу, и уже после этого будут решать относительно возможного саммита с участием Дональда Трампа и Владимира Путина.

Личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы ожидают встречи с украинской делегацией в пятницу утром, 16 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №306/2025 о создании официальной делегации Украины для участия в переговорах по достижению справедливого и устойчивого мира.

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