Новое заявление делегации РФ: СМИ рассказали когда ждать первую встречу с Украиной

Помощник Путина заявил, что российская делегация готова начать переговоры без предварительных условий.

https://glavred.info/politics/delegaciya-rf-pribyla-v-stambul-smi-rasskazali-kogda-zhdat-pervuyu-vstrechu-s-ukrainoy-10665113.html Ссылка скопирована

Российская делегация прибыла в Стамбул / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

О главном:

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной

Мединский подтвердил готовность РФ к переговорам без предварительных условий

Руководитель российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы ожидают встречи с украинской делегацией в пятницу утром, 16 мая. Об этом он заявил в комментарии российскому государственному агентству "РИА Новости".

По словам Мединского, в 10:00 делегация РФ будет "ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".

видео дня

Он также отметил, что российская сторона прибыла в Стамбул 15 мая с целью проведения "прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной".

Кроме того, по словам представителя Кремля, делегация РФ уже встретилась с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, и эта встреча была "очень плодотворной".

Делегация РФ / Фото: Скриншот

Мединский добавил, что делегация РФ "готова к работе".

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Турции вместе с госсекретарем США Марко Рубио договорились поддержать инициативы по организации прямых мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Кроме того, личная встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина является вопросом времени и может состояться уже вскоре. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка, передает Politico.

Читайте также:

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред