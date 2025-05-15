Переговоры в Турции и ответ Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 15 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 15 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay, kremlin.ru, скриншот из видео, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп не поедет на переговоры Украины и России в Стамбуле: СМИ узнали причину

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. При этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

видео дня

Bloomberg отмечает, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле, "вероятно, значительно не оправдает надежд Киева", поскольку президент Украины Владимир Зеленский требовал присутствия главы Кремля на переговорах.

ВСУ имеют успехи на "горячем" направлении: в ISW сказали, где продвинулись защитники

Армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

В Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Россияне назвали время начала переговоров в Стамбуле: в ЦПИ отреагировали

В российских медиа начала распространяться информация о том, что переговоры Москвы и Киева якобы запланированы на 10:00. В Украине такое заявление опровергли. На сообщение пропагандистов отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне распространяют фейки о начале переговоров в 10 утра.

Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

На пресс-конференции в Катаре, где глава Белого дома находится с визитом, у него спросили, разочарован ли он тем, что Путин не приедет на переговоры в Турцию.

Украинцам будут блокировать счета в банках: какая причина и как действовать в таком случае

Большинство украинских банков применяют ограничения, если замечают нетипичную активность на счете или превышение лимита на переводы. В таком случае банк в первую очередь может заблокировать счет, если считает его подозрительным.

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко рассказала, как действовать в том случае, когда вам заблокировали счет в банке по вышеперечисленным причинам, пишет РБК-Украина.

О чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле: СМИ раскрыли детали

На запланированных переговорах в Стамбуле, украинская и российские стороны будут обсуждать, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, которое предложила администрация Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Цены на овощи в Украине резко выросли с начала мая этого года. Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован именно на овощи.

Больше всего подорожал лук репчатый - его цена выросла почти вдвое (+82% за месяц). Сейчас он стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса.

Путин тщательно избегает прямых переговоров с Зеленским: в чем причина

Глава Кремля Владимир Путин избегает прямых переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, и на это есть несколько причин.

Как пишет The Telegraph, личные переговоры Путина и Зеленского создадут впечатление равенства между двумя лидерами, что противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

Зеленский прибыл в Турцию и сделал первое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару. Сперва он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего запланированы переговоры с РФ. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше

Цены на ряд продуктов в Украине упали за последние несколько недель. В частности, снизилась цена на яйца.

Куриные яйца категории С1 подешевели на 5% за месяц - до 72,3 грн за десяток, хотя в годовом измерении их стоимость остается на 50% выше. С наступлением тепла ожидается дальнейшее снижение цен. Об этом говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса.

Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

Погода в Украине в ближайшие дни будет еще холодной и дождливой. Потепление начнется на следующей неделе - столбики термометров начнут расти со вторника-среды, 20-21 мая.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. В то же время она предупредила, что дожди пока не будут отступать - влажная погода сохранится в выходные и в течение всей следующей недели.

В РФ назвали Зеленского "жалким человеком": в МИД Украины жестко отреагировали

Так называемый российский МИД после слов Владимира Зеленского о "бутафорской" делегации России на переговорах в Стамбуле разразился дерзкими заявлениями в сторону президента Украины. Представитель МИД Украины Георгий Тихий уже ответил российским чиновникам.

Теперь он всем по карману: цена на популярный овощ резко обвалилась

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Отмечается, что основные причины, по которым падает цена на этот овощ, - сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на эту продукцию.

РФ начала свое летнее наступление: в ВСУ сказали, будет ли перемирие

Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

Украинские военные призывают не верить в иллюзии.

Трамп назвал новое условие окончания войны на фоне переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в записи Белого дома, сделанной на борту президентского самолета.

Уже через час, РФ готовит удар по одному из городов Украины: в ОВА назвали улицу и время

Россияне готовят ракетный удар по Сумах. Враг готовится атаковать сразу две цели в городе ориентировочно в 17 часов. Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА.

Возник дефицит на рынке: широко употребляемый продукт существенно подорожал в Украине

В Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Отмечается, что, по словам фермеров, в этом сегменте увеличилась торговая активность. А на фоне того, что уже уменьшаются запасы этой продукции, это привело к возникновению дефицита прошлогодней свеклы на рынке. И при таких условиях у производителей появилась возможность снова повысить отпускные цены на свою продукцию.

Есть один четкий сигнал: чего на самом деле хочет РФ от переговоров в Стамбуле

РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины. Об этом в комментарии Главреду заявил нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко.

На это указывает сам помощник Путина Владимир Мединский, который также участвовал в Стамбульских переговорах в 2022 году.

Путин упустил возможность: Рютте сделал резкое заявление о переговорах в Стамбуле

Украина предложила России провести встречу в Стамбуле на самом высоком уровне. Однако, диктатор Владимир Путин отказался, тем самым потеряв возможность продвижения на пути к миру. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции.

Украина согласилась на переговоры с РФ в Стамбуле - Зеленский назвал основные детали

15 мая 2025 года в Анкаре состоялась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, посвященная мирным переговорам с Россией, запланированным в Стамбуле. Эти переговоры стали первой попыткой возобновить диалог между сторонами после длительного периода боевых действий и дипломатического напряжения. Однако отказ президента России Владимира Путина лично участвовать во встрече и отправка в Турцию делегации низкого уровня вызвали сомнения в искренности намерений Кремля. Несмотря на это, Украина решила направить в Стамбул высокопоставленную делегацию, подчеркивая свою готовность к конструктивному диалогу ради достижения мира.

Главред собрал главные заявления президента Украины Зеленского относительно переговоров в Стамбуле.

Зеленский не поедет на переговоры с РФ: кто возглавит делегацию

Президент Украины Владимир Зеленский отправит свою делегацию на переговоры в Стамбул с российской делегацией "достаточно низкого уровня". В то же время точное время начала переговоров пока неизвестно. Об этом заявил президент во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что Россия не очень серьезно относится к переговорам. В составе переговорной группы РФ нет людей, которые действительно принимают решения.

"Путин должен продемонстрировать лидерство": Зеленский раскритиковал диктатора

Украина продемонстрировала высокий состав делегации в Стамбуле, но россияне отнеслись к реальным переговорам очень несерьезно, хотя сами их предложили. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

В РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле - детали

Страна-агрессор Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад. Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском и обозвал его. В то же время Зеленский дал Лаврову четкий ответ во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

Погода в Украине 16 мая будет дождливой и холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 мая будут периодические дожди на севере, западе и Винницкой области. Самая низкая температура воздуха будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область. Там температура воздуха днем повысится лишь до 8-12 градусов тепла.

РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

Российские оккупанты наступают на всех направлениях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он отметил, что это наступление продолжается уже несколько месяцев. Одним из главных направлений стал Сумской.

Уничтожение Крымского моста в 2025 году: Буданов сделал загадочное заявление

Ранее в Украине говорили о вероятном "падении" Крымского моста до конца 2024 года. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, есть ли подобные шансы в этом году, передает 24 канал.

В частности, Буданов прокомментировал, почему не произошло уничтожение Крымского моста в 2024 году.

Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с РФ в Стамбуле - кто туда вошел

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №306/2025 о создании официальной делегации Украины для участия в переговорах по достижению справедливого и устойчивого мира. Переговоры запланированы на 15-16 мая 2025 года в Стамбуле с участием делегаций Турции, США и представителей Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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