Путин назначил чиновников "низшего звена" для переговоров с Украиной - Bloomberg

Группа переговорщиков со стороны РФ была назначена указом, опубликованным поздно вечером 14 мая в Москве.

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Мединский возглавит российскую делегацию / Коллаж: Главред, фото: ОП, росСМИ

Кратко:

Состав делегации РФ "не оправдает надежд Киева"

Путин отправляет в Турцию чиновников низшего звена

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. При этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Bloomberg отмечает, что состав российской делегации для переговоров в Стамбуле, "вероятно, значительно не оправдает надежд Киева", поскольку президент Украины Владимир Зеленский требовал присутствия главы Кремля на переговорах.

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Группа переговорщиков была назначена указом, опубликованным поздно вечером 14 мая в Москве.

В состав российской делегации вошли:

помощник президента Владимир Мединский (глава делегации);

заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;

заместитель министра обороны Александр Фомин;

Игорь Костюков, глава военной разведки.

Группа из четырех других должностных лиц была названа "экспертами".

Стоит отметить, что Мединский возглавлял переговорщиков России на встречах в Стамбуле в феврале 2022 года.

"Эти переговоры сорвались на фоне взаимных обвинений по поводу проекта протокола российских требований, которые, как позже утверждал Путин, были в значительной степени приняты Украиной. Правительство в Киеве отвергло это заявление", - отмечает издание.

Переговоры в Турции - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая.

По данным Sky News, американский президент принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Владимира Путина.

По данным The Washington Post, американские и европейские чиновники вечером 13 мая отговорили украинского президента Владимира Зеленского от крайних мер после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российскими официальными лицами в Турции.

Чиновники подчеркнули, что крайне важно отправить хотя бы делегацию топ-помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но столкнулись с неоднократным сопротивлением со стороны украинского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично, чтобы встретиться с Путиным. По его словам, он делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным.

Также Зеленский заявил, что его возможная встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Турции не может быть символической. По его словам, нужно найти формат для завершения войны.

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