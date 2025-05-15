Зеленский прибыл в Турцию и сделал первое заявление

Президент Украины встретится с президентом Турции, после чего состоятся переговоры с РФ.

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Зеленский прибыл в Турцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Зеленский прибыл в Турцию на переговоры

Зеленский назвал бутафорией делегацию РФ

​​​​​​​В Турции начались переговоры Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Анкару. Сперва он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего запланированы переговоры с РФ. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в Турции будут определены дальнейшие дипломатические шаги Украины ради полного и безусловного прекращения огня, достижения устойчивого мира и обеспечения безопасности.

"Вместе с Президентом Украины в Турции - делегация высокого уровня, которая может готовить необходимые решения. Констатируем, что Россия направила в Турцию делегацию, к сожалению, довольно низкого уровня с неясным мандатом. О соответствующих шагах Украины проинформируем. Мы продолжаем консультации с партнерами", - говорится в сообщении.

В Сети уже разлетелось видео с моментом прибытия самолета президента в Анкару.

Смотрите видео с Зеленским в Турции:

Зеленский в Турции / фото: скриншот

Владимир Зеленский сделал свое первое заявление прямо у самолета. Он отметил, что украинская делегация находится на самом высоком уровне.

"Делегация у нас на самом высоком уровне. МИД, мой Офис, военные, наши разведки, представители всех наших разведок, кстати, для того, чтобы принимать любые решения до ожидаемого справедливого мира", - сказал президент.

Он добавил, что участие во встрече с президентом Эрдоганом будет принимать вся широкая украинская делегация. Также поддерживается контакт с американской делегацией. В то же время Зеленский назвал "бутафорским" уровень российской делегации.

"Подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом. У нас будет несколько часов для важного разговора и очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень российской делегации и какой у нее мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Нам всем известно, кто в России принимает решения", - подчеркнул президент.

Смотрите видео с первым заявлением Владимира Зеленского в Турции:

Стало известно, что в Турции уже началась встреча Владимира Зеленского и его делегации с президентом Эрдоганом. После этого президент выйдет к прессе.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

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