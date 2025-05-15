Трамп об отказе Путина ехать в Турцию: "Зачем ему ехать, если я не еду?"

По словам президента США, сам он не планировал поездку в Стамбул.

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Трамп отреагировал на то, что Путин не едет на переговоры в Стамбул / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

На пресс-конференции в Катаре, где глава Белого дома находится с визитом, у него спросили, разочарован ли он тем, что Путин не приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

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Президент США добавил, что у США в Турции "есть люди". В частности, госсекретарь США Марко Рубио.

"Марко, как вы знаете, делает фантастическую работу. Марко там, госсекретарь, и у нас там есть люди, но я не думаю, что Путин может приехать, если меня там не будет", - добавил Трамп.

Смотрите видео - Трамп отреагировал на отказ Путина приехать на переговоры:

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. По данным Sky News, американский президент принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Путина.

По данным Reuters, в состав делегации США в Турции вошли госсекретарь Марко Рубио и старшие посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

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