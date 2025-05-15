Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

Погода во Львове 16 мая будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 мая

Где температура воздуха опустится до +1 градуса

В каких областях будут дожди

Погода в Украине 16 мая будет дождливой и холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 мая будут периодические дожди на севере, западе и Винницкой области. Самая низкая температура воздуха будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Винницкая область. Там температура воздуха днем повысится лишь до 8-12 градусов тепла.

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В субботу холодная погода еще удержится. А уже в воскресенье придет потепление. Однако радоваться рано, потому что в понедельник влупит новое похолодание. Следующее потепление придет во вторник-среду.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: ventusky

Погода 16 мая

В Украине 16 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных и центральных областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. В центральных, южных, Волынской и Сумской областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 6-11°, на западе страны и Житомирской области 1-6° тепла; днем в западных, большинстве северных областей и в Винницкой области 9-14°, на остальной территории 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 16 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+21 градуса. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: meteoprog

Погода 16 мая в Киеве

В Киеве 16 мая будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8°, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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