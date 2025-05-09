Срывал крыши и валил деревья: по Украине пронесся мощный смерч

Что известно:
- По Павлограду пронесся смерч
- В результате непогоды исчез свет
- Ветер сорвал крыши и повалил деревья
Погода в Украине 9 мая была штормовой и наделала немало бед. В Павлограде Днепропетровской области пронесся настоящий смерч. Видео уже разлетелось в Сети.
Смотрите видео с ураганом в Павлограде:
Ураган нанес значительные разрушения, пишут местные Telegram-каналы. В домах сорвало крышу, были даже выбиты окна. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.
Отмечается, что в результате непогоды у местных жителей пропал свет. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.
В то же время в Карпатах в последний месяц зимы вернулась настоящая зима. Температура воздуха упала до -7 градусов. Спасатели сообщают, что на горе Поп Иван Черногорский из-за тумана была ограничена видимость. Заснежило на популярном туристическом маршруте урочища Заросляк.
"Учтите погодные условия и воздержитесь от выходов в высокогорье. Обязательно регистрируйте маршрут и загрузите приложение "Спасение в горах", - говорится в сообщении.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
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