Дожди будут лить почти весь день: синоптики назвали регионы

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 10 мая
- Где температура воздуха опустится до -5 градусов
- В каких областях будут дожди и заморозки
Погода в Украине 10 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
10-11 мая в северо-восточных, западных и Житомирской областях ожидаются сильные заморозки - до 5 градусов мороза. Синоптики объявили І уровень опасности.
"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что выходные в Украине будут прохладными и дождливыми. Почти во всех областях будут дожди. Температура воздуха опустится до 7-12 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - до 17 градусов тепла.
Ночью ожидаются заморозки. В воскресенье, 11 мая, дожди будут лить почти весь день.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 10 мая
В Украине 10 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в восточных, западных, северных и некоторых центральных областях. В Карпатах прогнозируют мокрый снег. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла (в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 9-14° тепла; на юге и востоке страны ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +1
По данным meteoprog, 10 мая в Украине будет свежая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +4...+17 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +1...+9 градусов.
Погода 10 мая в Киеве
В Киеве 10 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности.
Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что в течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с обильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке.
В то же время погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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