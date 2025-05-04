Мокрый снег, дожди и сильный ветер: названа дата резкого похолодания в Украине

После кратковременного потепления в Украину снова придет весеннее похолодание.

https://glavred.info/synoptic/mokryy-sneg-dozhdi-i-silnyy-veter-nazvana-data-rezkogo-poholodaniya-v-ukraine-10661603.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода с 5 по 11 мая

В каких регионах прогнозируют сильные порывы ветра и грозы

В течение следующей недели в Украине ожидается похолодание с сильными дождями. Прохладнее всего будет на северо-западе и в Карпатах, а теплее всего - в Крыму и на юго-востоке. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 5 мая

В понедельник, 5 мая, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В некоторых районах Одесской области возможны грозы. Кроме того, в определенных регионах возможен туман.

видео дня

Температура воздуха ночью составит +6...+12 °С, днем +17...+23 °С, в западных областях и на северо-востоке +10...+15 °С.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото: meteoprog

Погода 6 мая

Во вторник, 6 мая, почти по всей Украине прогнозируют осадки, в западных и северных областях местами возможны даже грозы. Сухо будет только на крайнем юго-востоке и в Крыму.

Температура воздуха в северных и западных областях составит: ночью +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах страны ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С, на юго-востоке, в Крыму и юге Одесской области +21...+26 °С.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: meteoprog

Погода 7 мая

В среду, 7 мая, только ночью в северных и восточных регионах пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в северных и западных областях +2...+7 °С; днем +13...+18 °С, на крайнем юге и в Крыму +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 7 мая / фото: meteoprog

Погода 8 мая

В четверг, 8 мая будет дождливо в Одесской области и в районах Прикарпатья. А днем в южных и центральных регионах тоже ожидаются дожди, местами грозы. В других регионах существенных дождей не прогнозируется.

Температура воздуха в северных и западных регионах ночью составит +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С; днем +9...+14 °С. В остальных регионах ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 8 мая / фото: Windy

Погода 9 мая

В пятницу, 9 мая, ночью в юго-восточных областях, днем в западных регионах и Одесской области пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. А на западе Украины местами возможны грозы.

Температура воздуха ночью составит в северных и западных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +8...+13 °С. В остальных регионах страны ночью ожидается +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, в Крыму до +21 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: ventusky

Погода 10 мая

В субботу, 10 мая, ожидается дождливая погода в южных, центральных и западных регионах. На западе местами возможны обильные осадки.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях +2...+7 °С, днем +8...+13 °С; в остальных регионах ночью +6...+12 °С, днем +14...+19 °С.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая / фото: ventusky

Воскресенье 11 мая

В воскресенье, 11 мая, дожди пройдут по всей Украине, только в северных областях без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +2...+10 °С, днем +13...+18 °С, в западных и центральных областях +8...+13 °С.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Напомним, в субботу, 3 мая, Львов и область накрыл сильный ливень с градом. В результате непогоды в городе упали деревья, временно остановлено движение трамваев. В то же время вечером 3 мая Киев и несколько регионов Украины накрыла пылевая буря. Природное явление зафиксировали жители столицы, а также Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

Как писал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 мая для западных, северных, Винницкой и Черкасской областей из-за сильных дождей с грозами и порывов ветра до 20 м/с. Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Известно, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.

Читайте также:

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред