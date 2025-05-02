Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 3 мая
- Где температура воздуха опустится до -5 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди, заморозки, град и порывы ветра
Погода в Украине 3 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день синоптики объявили штормовое предупреждение на Левобережье, в Крыму и на территории западных областей. Там объявлен І уровень опасности. Синоптики предупреждают о заморозках до -5 градусов, сильных порывах ветра со скоростью 15-20 м/с и даже граде.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в ночь на субботу будут сильные заморозки на территории Сумской, Харьковской и Луганской областей - до 3 градусов мороза. 3-4 мая в Украине будут штормовые порывы ветра. Также в эти выходные по многим регионам пройдут грозовые дожди.
Температура воздуха ночью на северо-востоке опустится до 2-6 градусов тепла. Днем местами температура воздуха повысится до 23-26 градусов тепла.
"Такой острый пестрый метеококтейль предполагается на этот уик-энд - ветер, заморозки и грозы, ночная свежесть и настоящее тепло днем, много солнца и периодические ливни... Однако все эти явления летнего типа перекрываются невероятной весенней цветущей красотой мая", - пишет Наталка Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 3 мая
В Украине 3 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы на территории северных, западных, Винницкой и Черкасской областей. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура на Левобережье и в Крыму ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 15-20° тепла; на остальной территории ночью 3-8° тепла, в западных областях до 12°, днем 19-24°, на побережье морей 13-18°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 3 мая в Украине будет теплой. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +5...+18 градусов.
Погода 3 мая в Киеве
В Киеве 3 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 19-24°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.
Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.
27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.
"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.
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Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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