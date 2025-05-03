Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2025, 05:00
41
Это очень сильная магнитная буря, которая может повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала 7-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая и очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Она началась 29 апреля и держалась на трех баллах. На следующий день ее мощность внезапно выросла до 6-ти баллов. Уже 2 мая буря стала 7-балльной.

видео дня

Ожидается, что 3-5 мая включительно магнитная буря продержится на уровне 4-х баллов, после чего станет 5-балльной. Вновь пойдет на спад буря 8 мая.

магнитная буря
Украину атаковала 7-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 3 мая могут произойти на Солнце новые вспыш ки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 16 солнечных пятен.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

05:00Синоптик
Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

00:38Украина
"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Последние новости

05:00

Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

04:45

Как правильно на украинском - "голубий" или "блакитний": ответ всех удивитВидео

04:20

Лунный гороскоп на 3 мая: что нельзя делать в этот день

04:00

Воссоединила сама Вселенная: 4 пары знаков, которые не могут жить друг без друга

03:45

Столы на верхних полках и розетки: как выглядят новые вагоны УкрзализныциФото

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священникаВидео

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

Реклама
00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

21:05

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

Реклама
21:04

"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушенияФотоВидео

20:51

Львовянин, который изменил ход истории: как ученый боролся со смертельной болезнью

20:39

Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причинаВидео

20:06

По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

20:02

Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

17:59

Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

17:48

Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

17:45

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

Реклама
17:38

Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

17:30

В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

17:27

Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

17:18

Чем можно убрать мазут с рук: хитрый лайфхак решит проблемуВидео

16:54

ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

16:52

Цены "кусаются": по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять