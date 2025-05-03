Врезал 7-балльный шторм: Украину атаковала очень сильная магнитная буря

Что узнаете:
- Как магнитная буря влияет на человека
- Когда будет пик следующей магнитной бури
- Когда закончится магнитная буря
Украину атаковала новая и очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.
Она началась 29 апреля и держалась на трех баллах. На следующий день ее мощность внезапно выросла до 6-ти баллов. Уже 2 мая буря стала 7-балльной.
Ожидается, что 3-5 мая включительно магнитная буря продержится на уровне 4-х баллов, после чего станет 5-балльной. Вновь пойдет на спад буря 8 мая.
По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 3 мая могут произойти на Солнце новые вспыш ки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 16 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
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