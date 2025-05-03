Дожди, грозы и мощный ветер: скоро Украину накроет резкое похолодание

4 мая во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 4 мая / unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 мая

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будут грозовые дожди, заморозки, град и порывы ветра

Погода в Украине 4 мая будет штормовой. Синоптики предупреждают об опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там будут сильные дожди с грозами и порывы ветра до 20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в воскресенье в Украине будет тепло, однако ветрено. Температура воздуха повысится до +27 градусов. В Киеве в течение дня будет +26 градусов. Однако ожидается дождь и гроза с сильным ветром.

Уже с понедельника-вторника в Украину придет похолодание. Теплая погода будет держаться на юге и востоке.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 4 мая

В Украине 4 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы на территории северных, западных, Винницкой и Черкасской областей. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В Украине будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в юго-восточной части 4-9° тепла; днем 23-28°, на западе страны 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 4 мая в Украине будет теплым. Теплее всего будет в Черкасской области. Там температура воздуха повысится до +11...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +6...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / фото: meteoprog

Погода 4 мая в Киеве

В Киеве 4 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди и грозы. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°; в Киеве ночью 12-14°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая / meteoprog

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине будут грозовые дожди и заморозки. Синоптики рассказали, какие регионы атакует штормовая погода. В южных и юго-восточных областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Там ожидаются грозы.

Уже 27 апреля Украину накрыла мощная непогода. Во многих областях предупреждали о заморозках и снеге. Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Там температура воздуха днем опустится до +9 градусов.

27 апреля синоптик назвал точную дату, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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