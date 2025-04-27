Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Погода в Украине в конце апреля резко изменилась. Сильное похолодание до 10 градусов, заморозки и дожди с грозами налетели на Украину.
Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, когда в Украину вернется потепление.
"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик.видео дня
Также синоптик рассказал, что погода в мае будет жаркой.
По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.
"В мае заморозков ожидать не следует. Сейчас идет тенденция к теплу. Мы перешли в летний характер погоды. Я бы уже сказал, что мы перешли в метеорологическое лето, ведь в течение недели температура не опускалась ниже 15 градусов тепла", - говорит синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.
Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.
Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.
Читайте также:
- Новый рецепт весеннего салат, который затмит любое блюдо: возьмите всего 4 ингредиента
- "Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ
- Массированные обстрелы закончатся: названа дата окончания войны в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред