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Когда в Украину вернется потепление: синоптик назвал точную дату

Мария Тупик
27 апреля 2025, 08:12
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Погода в Украине в мае будет очень жаркой, прогнозирует Щедрин.
Погода в Украине - когда потеплеет
Погода в Украине - когда потеплеет / pixabay

Погода в Украине в конце апреля резко изменилась. Сильное похолодание до 10 градусов, заморозки и дожди с грозами налетели на Украину.

Народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду рассказал, когда в Украину вернется потепление.

"С 29 апреля можно уже будет ожидать резкого потепления. Атмосферный фронт уже пройдет через всю страну", - говорит народный синоптик.

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Также синоптик рассказал, что погода в мае будет жаркой.

По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.

"В мае заморозков ожидать не следует. Сейчас идет тенденция к теплу. Мы перешли в летний характер погоды. Я бы уже сказал, что мы перешли в метеорологическое лето, ведь в течение недели температура не опускалась ниже 15 градусов тепла", - говорит синоптик.

погода 27 апреля
Погода на 2 недели / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, по-летнему тепло будет недолго - названа дата, когда Украину накроют заморозки. Синоптик рассказал, когда в Украине будут кратковременные дожди в сопровождении гроз.

Также ранее сообщалось, что Украину накроют похолодание и дожди - синоптик сказала, когда ворвется непогода. На выходных погодные условия изменятся.

Напомним, 26-градусная жара будет не везде - стало известно, какие регионы будут заливать грозовые дожди. Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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