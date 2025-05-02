Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Погода в Украине скоро удивит новыми "сюрпризами" - ожидается ухудшение погодных условий.

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Погода в Украине на выходные - ударят грозовые дожди и заморозки/ фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 3-4 мая

В каких областях будут заморозки

Где будут дожди с грозами

Погода в Украине в выходные, 3-4 мая, будет неустойчивой. Ожидаются грозовые дожди, а в восточных областях возможны заморозки.

Дожди с грозами прогнозируются в северных и западных регионах Украины. Также заметно усилится ветер по всей стране. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что в субботу, 3 мая, холодный воздух еще задержится на северо-востоке нашей страны, поэтому там ночью возможны местами заморозки. Но уже в воскресенье, 4 мая, температура существенно повысится.

Погода в Украине 3 апреля

В западных областях

В западных областях Украины ночью без существенных осадков. Утром и днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +20...+25.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7 градусов, в Сумской области на поверхности почвы заморозки 0...-3 градуса; днем +18...+23.

В центральных областях

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14 м/с. Температура ночью составит +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем воздух прогреется до +19...+24.

На юге Украины

В южной части страны и в Крыму прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4...+9 градусов, днем +18...+23.

В восточных областях

В восточных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-5 градусов; днем +17...+22.

Погода в Украине 3 мая/ meteoprog

Погода в Украине 4 апреля

В западных областях

В западных областях страны ночью местами пройдут небольшие дожди, днем по всему региону прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельных районах будут наблюдаться сильные ливни, возможны град и шквалы, 15-20 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, днем +18...+23, на Прикарпатье и Буковине +23...+28 градусов.

В северных областях

В северных регионах Украины ночью местами ожидаются небольшие дожди. Днем и вечером пройдут умеренные, местами значительные дожди в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7...+12 градусов, днем +22...+27.

В центральных областях

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером на западе Кировоградской и Черкасской областей возможны грозовые дожди. Ветер южный/ юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 градусов, днем +22...+27.

На юге Украины

В южной половине Украины и Крыму ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Лишь вечером на севере Одесской области пройдут грозовые дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24.

В восточных областях

В восточной части ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Харьковской области местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 4 мая/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки ударят в нескольких областях - украинцев предупредили об опасной погоде. Синоптик сказала, в каких областях будет холоднее всего и где стоит быть готовыми к заморозкам.

Также ранее сообщалось, что дожди и заморозки - украинцев предупреждают об опасных погодных условиях. Погода в Чернигове опустится до +1 градуса. Там погода будет одной из самых холодных.

Напомним, в ближайшие дни страну атакует новая буря - стало известно, когда ее мощность достигнет пика. Эта магнитная буря будет сильной и может повлиять на самочувствие людей.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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