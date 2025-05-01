Заморозки ударят в нескольких областях: украинцев предупредили об опасной погоде

Вы узнаете:
- В каких областях Украины будут заморозки на почве
- Какой будет погода в Украине 2 мая
Погода в Украине в пятницу, 2 мая, принесет новые "сюрпризы". Так, в ночь на пятницу в ряде областей ожидаются заморозки на почве.
О таких изменениях в погодных условиях предупредила синоптик Наталья Диденко. Также она рассказала, в каких областях в этот день будет холоднее всего, а где будет теплее всего.
"Из важного в прогнозе погоды на 2-е мая. Ближайшей ночью в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве", - подчеркнула она.
В целом в Украине ночью ожидается +2...+6 градусов, в южной части столбики термометров будут показывать +6...+10 градусов.
В течение дня пятницы температура воздуха составит +14...+18 градусов, на западе будет +15...+21 градус. Самая прохладная температура воздуха днем ожидается в северо-восточной части - там будет +11...+14 градусов.
Ветер будет северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.
Погода в Киеве 2 мая
В Киеве ближайшей ночью также есть вероятность заморозков на почве.
В пятницу днем ожидается около +15 градусов. Без осадков.
Какой будет погода до конца недели
"До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, местами в центральных (на Днепропетровщине будет все время сухо). На юге и востоке будет преобладать погода без осадков", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет дождь и сильный ветер - стало известно, какой будет погода в Украине в начале мая. Синоптик поделилась прогнозом погоды на 1 мая.
Также ранее сообщалось, что будут мощный ветер, ливни и заморозки - Украину накрывает штормовая погода. Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.
Напомним, в ближайшие дни страну атакует новая буря - стало известно, когда ее мощность достигнет пика. Эта магнитная буря будет сильной и может повлиять на самочувствие человека.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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