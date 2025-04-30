Дождь и сильный ветер: известно, какой будет погода в Украине в начале мая

Вы узнаете:
- Какой будет погода 1 мая
- В каких областях Украины возможен дождь
Начало мая в Украине будет умеренно теплым. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
"В четверг температура воздуха составит +15...+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - сказала она.видео дня
По ее словам, дождь из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.
"Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов.
"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и облачностью более плотной", - отмечает синоптик.
Кроме того, завтра в столице ожидается порывистый ветер, который может снижать температуру на несколько градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 30 апреля, отметится существенным потеплением. Заморозки наконец отступят, а столбики термометров местами даже будут показывать температуру +22 градуса.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады.
В то же время, синоптик Наталья Птуха заявила, что в первые дни мая преимущественно не будет осадков, однако потом несколько дней будут дожди с грозами.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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