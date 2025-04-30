Дождь и сильный ветер: известно, какой будет погода в Украине в начале мая

Синоптик поделилась прогнозом погоды на 1 мая.

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Прогноз погоды на 1 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода 1 мая

В каких областях Украины возможен дождь

Начало мая в Украине будет умеренно теплым. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

"В четверг температура воздуха составит +15...+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - сказала она. видео дня

По ее словам, дождь из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

"Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным", - добавила Диденко.

Погода в Украине на 1 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и облачностью более плотной", - отмечает синоптик.

Кроме того, завтра в столице ожидается порывистый ветер, который может снижать температуру на несколько градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в среду, 30 апреля, отметится существенным потеплением. Заморозки наконец отступят, а столбики термометров местами даже будут показывать температуру +22 градуса.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной - температура воздуха может меняться от жары до прохлады.

В то же время, синоптик Наталья Птуха заявила, что в первые дни мая преимущественно не будет осадков, однако потом несколько дней будут дожди с грозами.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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