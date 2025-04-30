Какие даты в мае 2025 самые удачные: нумерологический гороскоп на весь месяц

Что принесет гороскоп на май каждому знаку зодиака.

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Гороскоп на май - названа счастливая дата / Коллаж Главред, фото Яна Рубан

Гороскоп на май 2025 для каждого. Какие даты будут счастливыми и чего нельзя делать рассказала астролог Яна Рубан, передает Главред.

"Май — месяц пробуждения глубинных кодов судьбы. Это время, когда сила Земли переплетается с силой нашего внутреннего намерения", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что "май месяц - это месяц, когда идеи, мечты и намерения требуют проявления в конкретных поступках".

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Что стоит сделать в мае - гороскоп

По словам астролога, май связан с энергией земных стихий: плодородие, укоренение, благосостояние, стабильность.

"Но под поверхностью — сильные процессы очищения кармы завершения старых дел и долгов", - отметила астролог.

Рекомендации:

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Готовьте финансовую базу

Завершайте то, что долго тянули

Гороскоп на май для всех знаков зодиака

"Плутон продолжает движение в Водолее — трансформация коллективного сознания, новые способы объединения людей через идею и ценности", - отметила астролог.

По словам астролога, каждому знаку зодиака стоит в мае планировать свое будущее.

"Меркурий будет активен в первой половине мая: время договариваться, переосмыслять связи, планировать", - добавила астролог.

Новолуние в мае - прогноз

"В середине мая возможно ощущение замедления — период ретроградных движений, требующий терпения", - отметила астролог Рубан.

А вот Новолуние 27 мая, по словам астролога, "очень важное для перезапуска своих материальных и духовных целей".

Нумерологический гороскоп на май 2025

Май — месяц числа 5 (5-й месяц года), а сам 2025 — под вибрацией 9 (2+0+2+5 = 9).

5 — это энергия свободы, перемен, движения.

9 — энергия завершения, мудрости.

Вместе они дают на май месяц:

Возможны внезапные повороты, встречи, изменения планов — особенно если вы долго откладывали перемены.

Очень сильное окно для прощения, закрытия кармических долгов, работы с прошлыми обидами.

Кто такая Яна Рубан Яна Рубан - футуролог, цифровой психолог, астролог. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

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